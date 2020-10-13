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我是林志玲第二！彰化建國科大請來前凱渥講師訓練人才

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影

很多女孩子都夢想自己是「林志玲第二」，成為伸展台上吸引萬眾目光的超模，曾經是國內知名凱渥模特兒經紀公司訓練講師，曾指導過林志玪的丁秀毓，去年應邀在建國科技大學美容系成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，有系統地培養走伸台優秀人才，為學生築夢、圓夢。

建國科技大學美容系表演藝術組學生今天在學校圖書人文大樓美容系館伸展台教室，展現學習成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。

老師丁秀毓說，在現行台灣的大學中「表演藝術」大都以「戲劇」教育為主，而且戲劇表演以北部為最大市場，建國科大美容系於去年因應社會與學生期待下，成立了表演藝術組，並與北部地區大專院校以「戲劇」教育為有所區隔，以符合中部市場需求。

丁秀毓表示，美容系表演藝術組培訓課程主要以訓練活動伸展上的模特兒、活動主持、自媒體主播、產品行銷講師及台步指導老師為主要教育目標，期盼能有系統地培養社會優秀的人才。

來自台中市玉山高中目前還擔任表演藝術組組長的陳冠妤則表示，她很喜歡走伸展台，去年她知道中部地區只有建國科大表演藝術組有在訓練專業的模特兒，於是她以繁星計畫管道入學建國科大美容系，雖然訓練過程很辛苦，但能夠找到舞台追求夢想再苦也很值得。

表演藝術組學生劉岱雅表示，她在國立員林家商讀的是美容科，現在多學了一項專長，她希望畢業後當新娘秘書，也可以往職業模特兒發展；此外，學生黃怡熒、陳柏宇都表示，她們終於在建國科大美容系找到能夠築夢、圓夢的舞台。

眾花叢中一點綠的陳柏宇是唯一男生，身材高挑的他，則朝女性模練模式，雖然是不同性別，希望與其他女模特兒在舞台，有自己獨特的表現方式，闖出一片天。

美容系蕭蓉禎主任表示，美容系去年成立表演藝術組，除了招收部分美容科學生之外，也招收表演藝術科學生，並投下近千萬元設備，成立水晶玻璃伸展台教室等，專業課程第一年以訓練學生成為服裝秀模特兒為主，第二年加強肢體語言訓練，培養平面廣告模特兒，第三年則加強口語表達課程，訓練學生成為自媒體主持人，第四年則訓練學生能夠導演一場服裝秀、活動等。

彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，陳柏宇（左）是唯一男生，身材高挑的他，則朝女性模特兒訓練模式，雖然是不同性別，希望與其他女模特兒在舞台，有自己獨特的表現方式，闖出一片天。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，陳柏宇（左）是唯一男生，身材高挑的他，則朝女性模特兒訓練模式，雖然是不同性別，希望與其他女模特兒在舞台，有自己獨特的表現方式，闖出一片天。記者劉明岩／攝影
彰化建國科技大學美容系去年成立表演藝術組，成為中部地區唯一訓練專業模特兒的專門機構，今天展現成果，伸展台設計、燈光、音樂，到個人化妝、服裝、走秀到肢體語言，均是有板有眼、落落大方，為美麗做了最好詮釋，十足吸引目光。記者劉明岩／攝影
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