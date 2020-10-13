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幸福ㄅㄨ ㄅㄨ車行駛集集偏鄉 新路線免費接駁長輩

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
集集鎮有輛「幸福ㄅㄨ ㄅㄨ車」沒有得到公家的資源挹注，善心人士捐助以共乘的方式，偏鄉載送接駁老人外出。記者黑中亮／攝影
集集鎮有輛「幸福ㄅㄨ ㄅㄨ車」沒有得到公家的資源挹注，善心人士捐助以共乘的方式，偏鄉載送接駁老人外出。記者黑中亮／攝影

為加強偏鄉老人及身障者的照護品質，2017年起「幸福ㄅㄨ ㄅㄨ車」開始在集集鎮上路，沒有得到公家的資源補助，以共乘的方式，至鎮上各醫療機構、診所，再接送他們返家，鎮長陳紀衡表示，最近從搭乘資料中分析乘坐熱點、時段後，與各長照據點及偏遠社區討論需求，本周四起重新擬定新班次與站點，以期減少空趟及增加運量。

集集鎮長陳紀衡表示，3年前感謝一群善心人士送愛到偏鄉，規畫「幸福ㄅㄨ ㄅㄨ車」服務對象優先順序分別為，行動不便的身心障礙者、65歲以上的長輩，免費接駁據點為鎮上４家醫療院所，專聘司機定時定點接送，希望以機動彈性的服務，提升對鎮上身心障礙人士及行動不便長者的照護品質。

陳紀衡說，行駛3年來，為減少空趟及增加運量，近期從搭乘資料中分析乘坐熱點、時段，重新擬定班次與站點，本周四起開駛3條新路線，定時定線每周一和平里崙龍路線、每周二古笨巷路線、每周四隘寮社區活動中心路線，未來也將視搭乘情況及需求再予調整路線，歡迎沿線偏遠地區民眾與有交通需求的長者，可電公所市場管理所049-2762034 #196。

鎮公所指出，集集小鎮高齡化快速，目前已有21%的老年人口，近8%的身障者，是全縣僅次中寮鄉的超高齡鄉鎮，由於缺乏公部門的長照資源挹注，一群來自於「愛的真諦」熱心公益的朋友，長期關心偏遠地區的醫療資源，2017年號召慈善組織共同捐贈這台「幸福ㄅㄨ ㄅㄨ車」，專門服務行動不便的長者或身心障礙人士，造福地方。

「幸福ㄅㄨ ㄅㄨ車」，可乘坐5人（含司機）及一輛輪椅，設有電動輔助牽引機構及便利伸縮式斜坡板，輔助拉力達200公斤，加上坐墊距地高僅45公分，讓行動不便的輪椅族及長輩上下車時更輕鬆。

集集鎮有輛「幸福ㄅㄨ ㄅㄨ車」沒有得到公家的資源挹注，善心人士捐助以共乘的方式，偏鄉載送接駁老人外出。記者黑中亮／攝影
集集鎮有輛「幸福ㄅㄨ ㄅㄨ車」沒有得到公家的資源挹注，善心人士捐助以共乘的方式，偏鄉載送接駁老人外出。記者黑中亮／攝影

身障者 集集 長照

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