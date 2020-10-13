議員施志昌爭取大甲網球場設太陽能屋頂 期過年後動工
台中市議員施志昌今天和台中市政府運動局、大甲區公所、大甲區體育會、大甲區體育會軟式網球委員會、大甲區體育會網球委員會等單位到大甲網球場會勘，爭取在此球場設置太陽能光電風雨球場，運動局表示，未來會採市府與廠商合作的方式設置，為約2.5座網球場大小搭設太陽能光電屋頂，目前須簽辦，至設置完成約需一年的時間。
施志昌表示，目前大甲網球場為露天網球場，下雨時無法使用，網球愛好者希望能夠設置風雨球場，他說海線未來也將成離岸風電建成與維運的重鎮，綠能應在海線多多推廣；今年初運動局在大雅的籃球場試做太陽能光電屋頂，可遮雨，全年還能產生約3.3萬度電，施志昌希望大甲網球場能循此模式設置太陽能光電屋頂，可在雨天運動並減少雨淋延長場地使用壽命，又能發電節能減碳推廣綠電，減少碳排放。
運動局表示，大雅籃球場為兩座全場籃球場，大小約840平方米，太陽能光電屋頂一年約可發3.3萬度電，而大甲網球場此次要施作的場地面積為2.5座網球場大小，約650平方米，據此推算約一年可發2.5萬度電，將近可供八戶全年的住宅用電；而太陽能光電屋頂未來為採市府與廠商合作的方式，由廠商興建並依據發電量提供回饋，目前工程仍須簽辦，至完工約需一年的時間。施志昌希望明年過年後開始動工，完成大甲第一座太陽能光電風雨球場。
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