議員施志昌爭取大甲網球場設太陽能屋頂 期過年後動工

台中市議員施志昌今天和台中市政府運動局、大甲區公所、大甲區體育會、大甲區體育會軟式網球委員會、大甲區體育會網球委員會等單位到大甲網球場會勘，爭取在此球場設置太陽能光電風雨球場，運動局表示，未來會採市府與廠商合作的方式設置，為約2.5座網球場大小搭設太陽能光電屋頂，目前須簽辦，至設置完成約需一年的時間。

施志昌表示，目前大甲網球場為露天網球場，下雨時無法使用，網球愛好者希望能夠設置風雨球場，他說海線未來也將成離岸風電建成與維運的重鎮，綠能應在海線多多推廣；今年初運動局在大雅的籃球場試做太陽能光電屋頂，可遮雨，全年還能產生約3.3萬度電，施志昌希望大甲網球場能循此模式設置太陽能光電屋頂，可在雨天運動並減少雨淋延長場地使用壽命，又能發電節能減碳推廣綠電，減少碳排放。