媽祖帶你去看書 快官國小學生圓夢樂訪台中國資圖

彰化市快官國小是78人小校，部分學生沒去過學校以外的圖書館，彰化縣湄洲媽祖慈善會贊助車資下舉辦「媽祖帶你去看書」，全校分兩批首度前往台中國立公共資訊圖書館校外參觀，校方說，快官國小是「一生一平板」計畫參與學校，學生早有公共圖書館借書帳號，可使用線上資源，但還不曾到實體圖書館看看，校外參觀圖書館是難得的經驗。

快官國小1到3年級今天吃完午餐就搭乘遊覽車前往台中國立公共資訊圖書館，預計將有導覽、互動活動。彰化縣湄洲媽祖慈善會員葉尚雯說，偏遠學校學生更要閱讀，學習找資料括廣視野，希望投入資源提升學生對公共圖書館的認識，也利用書目索引掌握更多知識，即便今年適逢新冠肺炎全球大流行，學生上圖書館機會減少，也可學習改借電子書。

三年級學生林汭蓁說，只使用過學校圖書館，不曾去過其他圖書館，想像中有很多書，空間也很大，相當期待。