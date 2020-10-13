聽新聞
test
0:00 / 0:00
後疫情時代 台中餐酒館、buffet推新菜吸客
後疫情時代，安卓餐飲集團旗下的「bistro88」推出新菜，加入口感討喜的丹麥吐司系列，也推出時下流行的未來肉商品；台中星享道酒店的星饗道國際自助餐則推「十月．食悅」日式美食活動吸客，祭出和牛壽喜燒、章魚燒、法式戰釜酥麵、美國壽司、麵線等限定美食。
「bistro88」義法餐酒館今年經營第9年，目前在台中、台南有兩家分店，走過疫情後，第一次更新菜單，除加入口感討喜的丹麥吐司系列，也推出時下流行的未來肉商品，「未來肉松露野菇堡 」混合未來豬肉與未來牛肉，創造出最美味的黃金比例，搭配香氣濃郁的松露蘑菇醬，每一口都多汁美味，讓人回味的蔬食好料理。
另外，店內主打商品「美國波士頓龍蝦三明治早餐」，每一份足足有半隻波士頓龍蝦的量，每口都可吃到Q彈的龍蝦肉，現降價為680元優惠價；平日加碼推出11點前結帳88折的優惠活動。
台中星享道酒店的星饗道國際自助餐推出「十月．食悅」日式美食活動，源自關西的章魚燒，加上主廚研發的麵糊，油亮的外表，軟嫩燙口的內餡，自選自製的3種醬汁，創造自己的章魚燒風味。另外，也挑選高級霜降和牛推出和牛壽喜燒，均勻的油花，入口即化，配上獨家湯頭，引出牛肉的鮮甜。
為配合「十月．食悅」日式美食活動主題，18號麵包也推出豪華起司蛋糕，巧妙搭配北海道十勝奶油乳酪、丹麥安博格布利乳酪、法國洛克福藍紋乳酪，香氣逼人，適合起司愛好者。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言