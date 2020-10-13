後疫情時代 台中餐酒館、buffet推新菜吸客

後疫情時代，安卓餐飲集團旗下的「bistro88」推出新菜，加入口感討喜的丹麥吐司系列，也推出時下流行的未來肉商品；台中星享道酒店的星饗道國際自助餐則推「十月．食悅」日式美食活動吸客，祭出和牛壽喜燒、章魚燒、法式戰釜酥麵、美國壽司、麵線等限定美食。

「bistro88」義法餐酒館今年經營第9年，目前在台中、台南有兩家分店，走過疫情後，第一次更新菜單，除加入口感討喜的丹麥吐司系列，也推出時下流行的未來肉商品，「未來肉松露野菇堡 」混合未來豬肉與未來牛肉，創造出最美味的黃金比例，搭配香氣濃郁的松露蘑菇醬，每一口都多汁美味，讓人回味的蔬食好料理。

另外，店內主打商品「美國波士頓龍蝦三明治早餐」，每一份足足有半隻波士頓龍蝦的量，每口都可吃到Q彈的龍蝦肉，現降價為680元優惠價；平日加碼推出11點前結帳88折的優惠活動。

台中星享道酒店的星饗道國際自助餐推出「十月．食悅」日式美食活動，源自關西的章魚燒，加上主廚研發的麵糊，油亮的外表，軟嫩燙口的內餡，自選自製的3種醬汁，創造自己的章魚燒風味。另外，也挑選高級霜降和牛推出和牛壽喜燒，均勻的油花，入口即化，配上獨家湯頭，引出牛肉的鮮甜。