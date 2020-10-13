彰化平原都會區地價飛漲 基層建商支持打房平抑地價

政府要打房，基層建商也支持。彰化縣溪湖鎮地價飛漲，湖西國小周邊三樓半連幢透天厝半年前每戶1650萬元，近日喊到2350萬元，湖北國小周邊建地一年前每坪7.5萬元最近也喊出每坪20.5萬元，基層建商叫苦不迭，慢一步買地養地，未來沒地可蓋推建案。

多家台中市大型建商渡過大肚溪，到彰化市獵地，彰化市建商向南推進，在彰南地區圈地，員林市土地已經高漲，火車站四周每坪建地市價58萬起跳，建商南下位在彰化平原中心，交通四通八達，又鄰近二林精機和二林科學園區的溪湖鎮看地，看好未來工業區工作人口成長，建商到溪湖鎮買地蓋房子，目前鎮內有7個透天厝建案、2個公寓大樓建案。

溪湖鎮楊姓建商表示，溪湖鎮新行政中心周邊的地價和房價急速上漲，一年多前湖北國小周邊建地買坪7.5萬元，近日開價20.5萬元至21.5萬元，湖西國小附近的三樓半連幢透天厝每戶地坪31至33坪，半年前售價1650萬元，昨天漲到2350萬元，起造的建商聲稱原物料上漲導致房屋造價跟著調整。

「地價漲得太快，連在地建商都快搶不到地。」楊姓建商說，都會區大建商資金較雄厚，銀行貸款利率低，有能力到處獵地，基層建商擔保品和資金有限，最多貸款5000萬元，同時支撐兩個建案就頗吃力，如果不透過法令牽制房地產升值，基層建商拚不過大型建商。

值得注意的是，同一生活圈的埔鹽和埔心，並未出現房地產過熱的狀況，建商分析說，埔鹽鄉道路系統及村落分散，生活機能有改善空間，埔心鄉產業以農業為主，沒帶動房市的大型建設，因此炒地皮與炒房的利潤都不如溪湖鎮。