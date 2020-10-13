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中市中央挹注百億 2022年完成補強老舊校舍
921地震後中部地區建築物耐震係數提高，教育部從2009年起推動｢加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫｣，台中市截至去年與中央合力投入總經費101.95億元，執行校舍耐震補強及拆除重建，完成594棟補強、99棟拆除重建；今年至2022年將再挹注19.26億元，執行89棟補強及13棟重建。
921大地震大台中780多棟校舍被震損，教育局長楊振昇針對台中市老舊校舍整建計畫進行專案報告。他指出，台中市從2009年開始進行校舍耐震補強工程，還有62校89棟補強工程，預計分3年執行，2022年底完成全市所有被震損安全有疑慮的校舍。
楊振昇表示，台中市老舊校舍整建計畫執行已超過10年，補強及重建校舍數量非常龐大，感謝各級學校努力，各局處協助代辦，未來教育局將持續完成各項既定工程，提供師生安全學習場域。
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