青蛙何辜！日月潭伊達邵碼頭上藝術 竟被無德吐檳榔汁

南投風景區再添亂象！繼合歡山武嶺監視器被貼滿到此一遊貼紙，日月潭伊達邵碼頭上的水蛙裝置藝術，也配合宣導防疫帶口罩之時，工作站人員上午發現被人吐滿了檳榔汁，一時污穢不堪，日管處痛心民眾缺乏公德心之餘，未來將加裝監視設備外，查獲可依照發展觀光條例規定處新台幣5000元以上10萬元以下的罰鍰。

日月潭上月底剛舉行完萬人泳渡活動，伊達邵碼頭更是泳客登岸的終點，也是遊客乘坐觀光船的景點之一，日管處原本在碼頭就設有綠色水蛙的公共藝術雕像，最近配合新冠疫情，特別掛上防疫的牌子，並帶上口罩宣傳防疫的警示，但早上被工作站人員發現被吐上紅色的檳榔汁，不少路過的遊客說，「外國人很少吃檳榔，一定是本國人吐的，」「這下不能再怪是大陸人幹的」「太沒公德心了」…。