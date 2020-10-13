彰化縣閱讀起步走　明起6歲以下申辦首張借書證獲禮袋

彰化縣閱讀起步走本（10）月17日開始，本月（14）日起設籍彰化縣的0至6歲兒童，由家長攜帶本人身分證和兒童戶口名簿正本，到縣立或各鄉鎮市立圖書館申辦，即可獲得閱讀禮袋。

彰化縣政府和文化局今天在縣立圖書館舉辦宣傳活動，縣長王惠美表示，縣府準備9400份閱讀禮袋，每袋裝有繪本童書及閱讀手冊各1冊；此外，縣政府感謝彰化縣欣向美牙醫診所顧問吳聯樹伉儷拋磚引玉，捐贈10萬元購買書籍，贈書給4鄉立圖書館。

文化局表示，線西、芳苑、大城及溪州等四所偏鄉圖書館今年和去年積極配合文化局致力推廣閱讀，借閱人次及借閱冊數都大幅成長，在偏鄉中表現最佳，文化局協助這4鄉募集經費充實圖書館藏，並獲得吳聯樹伉儷先支持，希望4個鄉立圖書館能充分運用捐贈圖書，多辦理閱讀推廣活動，也期待其它鄉鎮見賢思齊，大力推廣閱讀，提升全縣的整體閱讀力。

今年閱讀起步走系列活動本周六登場，縣立圖書館結合26所鄉鎮市立圖書館共同舉辦9場親子閱讀律動學苑、10場故事巡迴列車、14場「我是小小科學家」，彰化縣政府和文化局歡迎家長帶小朋友一起踴躍報名，讓小朋友從小養成多借書，多看書習慣，一起打造彰化成為閱讀城市。