快訊

死刑制裁性侵？孟加拉悲憤「集團強暴犯罪」的抗爭與落差

羅智強斷言：中天關定了 民進黨下一步就是關TVBS

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣閱讀起步走　明起6歲以下申辦首張借書證獲禮袋

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣閱讀起步又來了，６歲以下兒童明天起申辦借書證可獲贈禮袋。記者簡慧珍／攝影
彰化縣閱讀起步又來了，６歲以下兒童明天起申辦借書證可獲贈禮袋。記者簡慧珍／攝影

彰化縣閱讀起步走本（10）月17日開始，本月（14）日起設籍彰化縣的0至6歲兒童，由家長攜帶本人身分證和兒童戶口名簿正本，到縣立或各鄉鎮市立圖書館申辦，即可獲得閱讀禮袋。

彰化縣政府和文化局今天在縣立圖書館舉辦宣傳活動，縣長王惠美表示，縣府準備9400份閱讀禮袋，每袋裝有繪本童書及閱讀手冊各1冊；此外，縣政府感謝彰化縣欣向美牙醫診所顧問吳聯樹伉儷拋磚引玉，捐贈10萬元購買書籍，贈書給4鄉立圖書館。

文化局表示，線西、芳苑、大城及溪州等四所偏鄉圖書館今年和去年積極配合文化局致力推廣閱讀，借閱人次及借閱冊數都大幅成長，在偏鄉中表現最佳，文化局協助這4鄉募集經費充實圖書館藏，並獲得吳聯樹伉儷先支持，希望4個鄉立圖書館能充分運用捐贈圖書，多辦理閱讀推廣活動，也期待其它鄉鎮見賢思齊，大力推廣閱讀，提升全縣的整體閱讀力。

今年閱讀起步走系列活動本周六登場，縣立圖書館結合26所鄉鎮市立圖書館共同舉辦9場親子閱讀律動學苑、10場故事巡迴列車、14場「我是小小科學家」，彰化縣政府和文化局歡迎家長帶小朋友一起踴躍報名，讓小朋友從小養成多借書，多看書習慣，一起打造彰化成為閱讀城市。

圖書館 文化局

延伸閱讀

高流爭取金曲獎 文化局長王文翠：盼大型活動帶動觀光

搶打流感疫苗 地方都缺貨

瑞芳新圖書館啟用 特色活動一波接一波

彰化辦客家文化節 117尊三山國王將齊聚西安宮

相關新聞

恐怖！垃圾車爆炸？金紙沒澆水經壓縮造成灰燼爆散

垃圾車爆炸了？不是什麼都可以丟垃圾車，儘管環保單位一再宣導那些物品不能丟垃圾車，但有的民眾就是沒在聽，彰化市公所清潔隊垃...

4天狂吸30萬人！南投茶博夯 茶伯縣長教你最爽遊撇步

「南投世界茶業博覽會」今年串連「南投巧克力咖啡節」同步在中興新村舉辦，而在9日開幕登場後，短短4天狂吸引30萬人次，假日...

媽祖帶你去看書 快官國小學生圓夢樂訪台中國資圖

彰化市快官國小是78人小校，部分學生沒去過學校以外的圖書館，彰化縣湄洲媽祖慈善會贊助車資下舉辦「媽祖帶你去看書」，全校分...

後疫情時代 台中餐酒館、buffet推新菜吸客

後疫情時代，安卓餐飲集團旗下的「bistro88」推出新菜，加入口感討喜的丹麥吐司系列，也推出時下流行的未來肉商品；台中...

彰化平原都會區地價飛漲 基層建商支持打房平抑地價

政府要打房，基層建商也支持。彰化縣溪湖鎮地價飛漲，湖西國小周邊三樓半連幢透天厝半年前每戶1650萬元，近日喊到2350萬...

台中南區65歲以上1.6萬人 議員邱素貞希望設立托老所

重陽節快到了，台中市各里辦公處陸續發放敬老禮金，南區國光里今天在正義街國光里活動中心前發放敬老禮金給65歲以上的長者，還...

中市中央挹注百億 2022年完成補強老舊校舍

921地震後中部地區建築物耐震係數提高，教育部從2009年起推動｢加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫｣，台中市截至...

青蛙何辜！日月潭伊達邵碼頭上藝術 竟被無德吐檳榔汁

南投風景區再添亂象！繼合歡山武嶺監視器被貼滿到此一遊貼紙，日月潭伊達邵碼頭上的水蛙裝置藝術，也配合宣導防疫帶口罩之時，工...

彰化縣閱讀起步走　明起6歲以下申辦首張借書證獲禮袋

彰化縣閱讀起步走本（10）月17日開始，本月（14）日起設籍彰化縣的0至6歲兒童，由家長攜帶本人身分證和兒童戶口名簿正本...

台中101億花博疑點說不清 議員：受傷的是人民

台中市議會昨完成花博特別預算二讀，今早確定會議記錄時，親民黨籍議員段緯宇表示，議會應譴責台中審計處，包 括任何疑點都草草...

健走杖結合友善小旅行 南投魚池老人快樂出遊去

南投縣魚池鄉是超高齡鄉鎮，村里社區常見老人家的運動復健，水土保持局南投分局結合目前當紅的「健走杖運動」，在東光社區和埔里...

台南迎古都馬拉松賽 環保局加強洗街維護空品

台南古都馬即將在18日舉行，為讓跑者有好的空氣品質，環保局10月起啟動維護空氣品質應變措施，加強賽事路段及周邊道路共16...

熱門新聞

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

86歲大善人捨不得出國吃點心 41年如一日慷慨捐米行善

影／南鐵地下化強拆現場 老婦跪地哭嚎：你們忍心嗎？

賓士車「議員助理停車證」 擋在斑馬線身障斜坡道惹怒

直播／台南鐵路地下化工程架圍籬 群眾和員警發生推擠衝突

小琉球潛水客手癢想摸海龜 遭一旁教練打手制止

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。