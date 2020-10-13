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健走杖結合友善小旅行 南投魚池老人快樂出遊去

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
老人家利用健走杖快樂出遊，導覽融入動植物水果的辨識遊戲強化長者健康。圖／水保局南投分局提供
老人家利用健走杖快樂出遊，導覽融入動植物水果的辨識遊戲強化長者健康。圖／水保局南投分局提供

南投縣魚池鄉是超高齡鄉鎮，村里社區常見老人家的運動復健，水土保持局南投分局結合目前當紅的「健走杖運動」，在東光社區和埔里桃米休閒農業區，推出「樂齡健走賞蝶趣」及「生態勇腳農村行」兩條「農村不倒翁」友善小旅行，讓老人家走出照護中心、推出後引起照護機構和長照家庭的熱烈參與。

照護機構之一的厚熊笑狗咖啡館陳若嵐說，過去關懷據點大多是室內課程，戶外活動雖最令長輩期待，但過去照護人員出門，總擔心有些長輩走不動，走不遠；現在結合健走杖，老人家一聽說要出去玩，個個開始練身體，都想當個不倒翁，藉悠遊在農村的無障礙步道，不僅練腳力，吃力時有健走杖協助，老人家開心，照顧者跟家人也更放心。

水保局南投分局長陳榮俊說，帶領20位平均年齡超過85歲長輩友善小旅行，小旅行設計最特別的，就在如何結合農村特色和長者健康促進活動；像是將辨識特定動植物的遊戲融入社區導覽，或讓長輩現採有機水果打果汁，或用在地特產花卉做胸花訓練手眼協調，這些都是希望長輩能走出照護中心，把筋骨和記憶舒展開來，走進農村讓長輩們更有歸屬與自我認同感，也讓照顧者能有好好喘口氣的機會。

埔里基督教醫院愚人之友基金會執行長李希昌強調，光有健走運動還不夠，水保局友善小旅行還融入DIY手做體驗，畢竟做吃的，是阿媽們的專長，農村小旅行讓他們回憶熟悉的味道，更為她們創造聊不完的話題，像是桃米休閒農業區的紙教堂就特別讓老人家化身大廚，製作特色青蛙筍乾草仔粿，東光社區則現做養身南瓜饅頭。

老人家利用健走杖快樂出遊，在魚池東光村的蝴蝶步道歡喜體驗戶外運動復健。圖／水保局南投分局提供
老人家利用健走杖快樂出遊，在魚池東光村的蝴蝶步道歡喜體驗戶外運動復健。圖／水保局南投分局提供
老人家利用健走杖快樂出遊，在魚池東光村的蝴蝶步道歡喜體驗戶外運動復健。圖／水保局南投分局提供
老人家利用健走杖快樂出遊，在魚池東光村的蝴蝶步道歡喜體驗戶外運動復健。圖／水保局南投分局提供

健走 水保局 埔里

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