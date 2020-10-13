台中101億花博疑點說不清 議員：受傷的是人民

台中市議會昨完成花博特別預算二讀，今早確定會議記錄時，親民黨籍議員段緯宇表示，議會應譴責台中審計處，包 括任何疑點都草草放水，市府團隊官員還請議員不要再問了，趕快讓特別預算通過，以免讓事務官因前市府政務官壓迫受到傷害，最後完全未釐清，不清不楚就要通過，受傷的是人民。

段緯宇說，花博特別預算有太多疑點，沒看到審計處要求市府相關局處明確釋疑，包括3.82億的花博門票案等諸多疑點，審計處未發揮審議功能，他要求議會譴責台中審計處，未要求市府提出具體解決辦法，花博花了市庫101億就隨著完成二讀、三讀落幕。

段緯宇表示，市府也未負責任地提出解決辦法，只要求議員不要再問花博了。還說有些事務官是聽前市府上級指示，再查下去事務官會受傷。段緯宇對此不以為然，他表示，花博花了101億，留下無數疑點，如果市府不查個清清楚楚，是讓市民受傷。