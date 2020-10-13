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4天狂吸30萬人！南投茶博夯 茶伯縣長教你最爽遊撇步

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投世界茶業博覽會今年串連巧克力咖啡節擴大舉辦，短短4天狂吸引30萬人次。圖／南投縣政府提供
南投世界茶業博覽會今年串連巧克力咖啡節擴大舉辦，短短4天狂吸引30萬人次。圖／南投縣政府提供

「南投世界茶業博覽會」今年串連「南投巧克力咖啡節」同步在中興新村舉辦，而在9日開幕登場後，短短4天狂吸引30萬人次，假日周邊交通壅塞，茶伯縣長林明溱教導民眾利用平日最能舒爽暢遊，並把握在18日閉幕前到中興逛茶博。

林明溱指出，南投世界茶業博覽會已邁入第11年，今年茶博規劃從本月9日至18日，在農業處、觀光處、各鄉鎮農會等單位協助下，同時搭配巧克力咖啡節活動下，從國慶3天連假到昨天已經突破30萬人次，人潮完全不受疫情影響。

而為防疫從嚴管制，茶博入場不僅採實名制，更限定3處入口，以紅外線體溫檢測儀量體溫、檢視戴口罩，徹底落實相關措施，入口常出現人龍，但遊客大都能耐心排隊，並配合填寫姓名和聯絡電話，以方便疫情調查。

只不過，近期中興新村因辦理茶博，大量人車湧入造成周邊交通壅塞，假日更是塞車打結；對此，林明溱教撇步要大家多利用天非假日前往，比較不會因車潮長龍而掃了遊興，場內人潮也卡剛好，能從容輕鬆品茗或品嘗咖啡、巧克力等農產。

林也提醒民眾，茶博會從今起陸續還有茶香歌頌、鄉村爵士樂、小小茶師演說茶事及小小泡茶師競賽，本周六除有韓國茶道，千人揉茶及奉茶也將在同日登場，民眾要把握剩下不到6天時間，在18日閉幕前快到中興新村逛茶博、巧咖節。

南投世界茶業博覽會今年串連巧克力咖啡節擴大舉辦，短短4天狂吸引30萬人次。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會今年串連巧克力咖啡節擴大舉辦，短短4天狂吸引30萬人次。記者賴香珊／攝影

中興新村 巧克力 咖啡

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