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台南迎古都馬拉松賽 環保局加強洗街維護空品
台南古都馬即將在18日舉行，為讓跑者有好的空氣品質，環保局10月起啟動維護空氣品質應變措施，加強賽事路段及周邊道路共166公里的洗街除塵。
環保局維護空氣品質應變措施包括，當監測到空氣品質指標為對敏感族群不健康的橘色警戒時，就要求工廠提升空汙防制設備效率、大型營建工地加強裸露地灑水等。另16、17日加強包括健康路、永華路、府前路等賽事路段及周邊主要道路日夜間洗街作業，清潔隊掃地班人員也會增加清掃道路與整理環境的頻率。
環保局提醒，洗街車作業時段為10月16日、17日夜間8時至隔日凌晨3時，洗街車作業時會開警示燈，行進時速20公里以下，道路清洗時將大量灑水，路面清洗後不免留有水漬，這些多少都影響用路人。車輛若遇洗街車作業請減速慢行、注意安全，也請多些耐心。
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