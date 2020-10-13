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崩潰！「爆廢公社」無預警下架 爆系證實：社團全面暫停3天

中市流感疫苗月底打完 盧秀燕籲中央加緊調度

中央社 / 台中13日電

台中市公費流感疫苗今年採購75萬多劑，預計10月底就會打完，因應民眾需求，台中市長盧秀燕今天在市政會議中呼籲中央，除緊急向國際調度，也能要求國內廠商加緊製造。

今年受到武漢肺炎疫情影響，民眾施打流感疫苗特別重視，盧秀燕表示，從幾天前開始施打狀況來看，今年疫苗需求比往年來得高，即使台中市已比其他縣市採購更多疫苗，準備了75萬多劑，還是會擔心疫苗不夠。

盧秀燕指出，由於流感疫苗的製作不是地方能處理的，疫苗不足問題，不只在台中市，她看到其他縣市也有這個問題，呼籲中央政府趕快向國際之間緊急調度，也要求國內廠商加緊製作，才有辦法因應未來這段時間疫苗的注射需求。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市今年採購流感疫苗75萬2300劑，含公費對象73萬7400劑，及市府相關局處採購1萬4900劑，比往年較多。目前台中市流感疫苗施打已逾22萬劑，在衛生局管控下，10月底前每天都有疫苗提供，並預計於10月底施打完畢，衛生局也將持續視狀況逐步調配。

衛生局指出，考量疫苗供貨速度、民眾接種及防疫需求，台中市除依中央指示，優先調度給已造冊院所醫護接種，並自9日起啟動「台中市因應流感疫苗接種人潮應變措施」，將疫苗優先調度給合約院所使用，醫學中心每天900至1800劑、區域或地區醫院100至550劑、衛生所60至350劑、基層診所也依接種比例進行限額分配，並視情況調控社區及職場設站時程。

至於自費疫苗部分，曾梓展說，自費疫苗還有一些，有需要的民眾可以去醫療院所詢問。

流感疫苗 台中市 衛生局

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