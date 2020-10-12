台鐵南迴373次列車貼封條旅客「憋尿」 原來是水肥滿了

台鐵南迴一班373次列車昨由彰化發車開往台東，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用，有旅客一路憋到目的地，但也有旅客忍不住了提前下車，抱怨「台鐵有夠離譜，是要憋死人嗎」，該班次從彰化出發，彰化火車站指出，彰化沒有汙水洩糞設備，加上時間緊迫，列車長當時已發現車廂廁所自動收集器已滿，才會禁止旅客使用。

彰化火車站長李兆平說，該自強號列車早上先從台東基地發車為372次開往彰化，列車出發前針對車內環境狀況勢必都確認沒問題才發車，列車下午4點抵達彰化，5點再從彰化發車為373次開返台東，連假期間旅客眾多，可能廁所使用頻繁導致車廂廁所自動收集器較快滿。

但彰化火車站沒有汙水洩糞設備，加上清潔人員上車只有40分鐘整理列車，當時列車長雖發現廁所狀況，但無法立即處理，才會貼封條禁止旅客使用。