快訊

空姐按規定全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出關鍵

原創、翻唱孰優孰劣？台灣流行音樂的經典「翻唱」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵南迴373次列車貼封條旅客「憋尿」 原來是水肥滿了

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
台鐵南迴一班373次列車昨由彰化發車開往台東，未料，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用。記者尤聰光／翻攝
台鐵南迴一班373次列車昨由彰化發車開往台東，未料，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用。記者尤聰光／翻攝

台鐵南迴一班373次列車昨由彰化發車開往台東，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用，有旅客一路憋到目的地，但也有旅客忍不住了提前下車，抱怨「台鐵有夠離譜，是要憋死人嗎」，該班次從彰化出發，彰化火車站指出，彰化沒有汙水洩糞設備，加上時間緊迫，列車長當時已發現車廂廁所自動收集器已滿，才會禁止旅客使用。

彰化火車站長李兆平說，該自強號列車早上先從台東基地發車為372次開往彰化，列車出發前針對車內環境狀況勢必都確認沒問題才發車，列車下午4點抵達彰化，5點再從彰化發車為373次開返台東，連假期間旅客眾多，可能廁所使用頻繁導致車廂廁所自動收集器較快滿。

但彰化火車站沒有汙水洩糞設備，加上清潔人員上車只有40分鐘整理列車，當時列車長雖發現廁所狀況，但無法立即處理，才會貼封條禁止旅客使用。

列車 台鐵

延伸閱讀

彰化辦客家文化節 117尊三山國王將齊聚西安宮

挺過疫情！彰化公司行號登記家數一年來增加1715家

除了流感疫苗 彰化加碼肺鏈疫苗推「左流右肺」一起打

南迴線火車廁所貼封條禁用 乘客憋尿5小時怒批

相關新聞

挺過疫情！彰化公司行號登記家數一年來增加1715家

彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第三次公開抽獎，施姓民眾在餐廳消費1072元抽中電動機車gogoro3，...

台鐵南迴373次列車貼封條旅客「憋尿」 原來是水肥滿了

台鐵南迴一班373次列車昨由彰化發車開往台東，旅客竟發現列車上廁所都貼上封條禁止使用，有旅客一路憋到目的地，但也有旅客忍...

彰化辦客家文化節 117尊三山國王將齊聚西安宮

彰化客屬族群有23萬多人，占全縣人口近18%，縣內三山國王廟數量僅次於宜蘭縣，縣府將在10月17、18日溪湖鎮西安宮舉行...

總站夜市違規營運 葉姓負責人致歉宣布暫停營業

台中市總站夜市違規營運，台中市政府開罰並要求停業，葉姓負責人今天在臉書致歉也宣布將暫停營業，並接受市府的輔導改善問題，再...

南投縣要發消防人員防疫津貼 先報中央同意變更計劃

南投縣新冠疫情的確診病例不多，全縣防制新冠肺炎工作補助經費中屬第四級，只有2500萬，南投縣政府表示，新冠疫情開始之初，...

影／南投縣務會議通過食安條例 林明溱：瘦肉精零檢出

中央宣告明年起開放瘦肉精美豬進口，引發健康風險疑慮，南投縣政府今在縣務會議決議通過「南投縣食品安全管理自治條例」草案，從...

手工製香點燃天然臺灣味 陳冠與馨心齋香品

近幾年，人們開始追求返璞歸真，「天然」和「手工」的聲量日漸高漲。但事實上，在追求利潤和效率的商業競爭下，人工仍多被機器取代。不少傳統手工藝技術因此式微，文化傳承面臨斷層危機。

影／豐原南陽國小新建大樓經費不足 蔡其昌爭取1400萬

台中市豐原區南陽國小新建的仁愛和信義樓將完工，但階梯教室和圖書室沒設備經費，完工後將成空教室，台中市議員謝志忠請立法院副...

影／總站夜市還有生機？ 中市府：改善交通環境後送複審

台中市北屯區總站夜市先核准搶先營業，造成停電、大塞車、環境汙染等亂象，市府經發局長張峯源說，如果業者再違規營業，將按次連...

自費流感疫苗費用不低 南投縣募公益疫苗予低收入戶

今年流感疫苗正式開打以來，不僅公費接種踴躍，不少非公費接種資格的民眾，為保護自己及家人的健康，也有不少人自費接種流感疫苗...

南投舊議會蓋影城吹了？林明溱：再開發其他建設

南投縣舊議會大樓閒置多年，縣府為活化土地，而對外招商，秀泰影城一度有意插旗，也有其他影視業者接觸，地方期盼關注，未料今年...

彰化地檢高顏值學霸書記官 從英文翻譯中找到自我定位

彰化地檢署為加強友善司法環境，最近發表「外籍人士司法近用權」宣導影片，宣導短片中有位顏值高、很甜美的書記官蔡侑倫意外成焦...

熱門新聞

偷跑被罰就認了 台中總站夜市負責人訴說委屈：只想做點事

柯文哲指因疫情民眾「被迫」到東部玩 台東縣府：說的沒錯

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙

台中總站夜市斷電、開罰 夜市：大家要等我們 好嗎？

86歲大善人捨不得出國吃點心 41年如一日慷慨捐米行善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。