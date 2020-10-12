彰化辦客家文化節 117尊三山國王將齊聚西安宮

彰化客屬族群有23萬多人，占全縣人口近18%，縣內三山國王廟數量僅次於宜蘭縣，縣府將在10月17、18日溪湖鎮西安宮舉行「濃情西安道龍神」彰化縣三山國王客家文化節，今年特別將39間宮廟神尊群聚溪湖鎮西安宮供大家參拜，規模擴大。

彰化縣舉辦三山國王客家文化節已邁入第19年，今年活動有靜態展，結合地方客家民俗文物，展品皆由收藏家提供，共約200多件；動態部分有客家花布拼貼、美食研習、客家童玩製作體驗及客家舞蹈、歌謠、傳統技藝獅陣表演及彰化縣三山國王朝聖典禮等。

彰化縣長王惠美表示，由於環境因素，縣內許多客家傳統文化習俗式微，但信仰三山國王的傳統仍保留下來，三山國王是客家人的守護神，與客家族群來台歷史，有著密不可分的關聯，見証客家先人開拓發展的歷史脈絡，歡迎民眾一起來深入了解客家文化，此外溪湖鎮還有好吃、好玩，包括知名溪湖羊肉、溪湖糖廠、特殊的巫家捏麵館等，適合來一趟秋旅。