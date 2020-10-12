快訊

電梯突然下墜！訪蘇貞昌行程 20多名記者受困10分鐘

【高教斜槓中年／上】博士兼任教師悲歌 流浪12年50歲被迫換跑道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

總站夜市違規營運 葉姓負責人致歉宣布暫停營業

中央社 / 台中12日電
台中市總站夜市違規營運，台中市政府開罰並要求停業，葉姓負責人今天在臉書致歉也宣布將暫停營業，並接受市府的輔導改善問題，再重新出發營運。 聯合報系資料照片／記者黃寅攝影
台中市總站夜市違規營運，台中市政府開罰並要求停業，葉姓負責人今天在臉書致歉也宣布將暫停營業，並接受市府的輔導改善問題，再重新出發營運。 聯合報系資料照片／記者黃寅攝影

台中市總站夜市違規營運，台中市政府開罰並要求停業，葉姓負責人今天在臉書致歉也宣布將暫停營業，並接受市府的輔導改善問題，再重新出發營運。市府表示，輔導業者就地合法。

北屯區捷運舊社站附近的總站夜市，號稱打造全台最乾淨夜市，雙十連假首日開幕湧入大批人潮，周邊交通大打結，營業第2天出現跳電，因夜市在未核准許可下自行開幕營運。第3天（昨天）台中市經發局長張峯源親自率隊前往稽查蒐證。

張峯源今天表示，總站夜市在連假時搶先開幕，造成周邊交通打結，引發噪音、垃圾等環保問題，市府派員前往稽查並開出勸導單，勸導期滿未改善，昨天開出新台幣6萬罰單並要求停業，市府近日依然會派員前往稽查，只要一擺攤就會開罰。

總站夜市葉姓負責人今天透過臉書致歉，連假開幕，人潮創造空前的紀錄，也造成嚴重的交通阻塞、環境、動線、安全等問題。所有建議都將虛心檢討、接受，並接受經發局輔導，解決需改善的問題，暫停營業一個月，損失超過百萬，但為提供優質環境，願意承擔損失。文末感性指出，總站夜市乘載著許多人期待，它不會是總站，「大家要等我們好嗎？」

張峯源指出，後續輔導業者就地合法，交通局也將規劃相關交通路線，避免夜市車潮衝擊附近交通，造成居民得繞路才能回家，展場部分，因夜市內行人走道太窄，要求業者內縮攤位，將要求業者妥善處理垃圾、噪音等問題。複審核可後，才會發給營運許可。

台電表示，日前業者以「材料堆積場」申請用電，10日當晚因用電超過申請用電量造成跳電，11日已暫停供電。業者取得營運許可後，可持證件來變更用電項目並提供實際用電量，台電經審查通過後，予以供電。

家住北屯的林先生，在總站夜市開幕首日即前往逛夜市，他說，總站夜市標榜「全台最乾淨」夜市，但廁所還在施工，感覺很倉促，但其中幾攤特色美食很吸睛，因夜市緊鄰捷運站，交通很方便，可趁機會再規劃，復業時，會吸引更多人潮。

夜市 台中市

延伸閱讀

台中總站夜市違規營業 市府擬輔導就地合法

總站夜市還有生機？ 中市府：改善交通環境後送複審

台中總站夜市未經許可營業 經發局：4大問題待解決

台中水情轉黃燈恐吃緊 市府：9月已要求工業區省5%

相關新聞

挺過疫情！彰化公司行號登記家數一年來增加1715家

彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第三次公開抽獎，施姓民眾在餐廳消費1072元抽中電動機車gogoro3，...

彰化辦客家文化節 117尊三山國王將齊聚西安宮

彰化客屬族群有23萬多人，占全縣人口近18%，縣內三山國王廟數量僅次於宜蘭縣，縣府將在10月17、18日溪湖鎮西安宮舉行...

總站夜市違規營運 葉姓負責人致歉宣布暫停營業

台中市總站夜市違規營運，台中市政府開罰並要求停業，葉姓負責人今天在臉書致歉也宣布將暫停營業，並接受市府的輔導改善問題，再...

南投縣要發消防人員防疫津貼 先報中央同意變更計劃

南投縣新冠疫情的確診病例不多，全縣防制新冠肺炎工作補助經費中屬第四級，只有2500萬，南投縣政府表示，新冠疫情開始之初，...

影／南投縣務會議通過食安條例 林明溱：瘦肉精零檢出

中央宣告明年起開放瘦肉精美豬進口，引發健康風險疑慮，南投縣政府今在縣務會議決議通過「南投縣食品安全管理自治條例」草案，從...

手工製香點燃天然臺灣味 陳冠與馨心齋香品

近幾年，人們開始追求返璞歸真，「天然」和「手工」的聲量日漸高漲。但事實上，在追求利潤和效率的商業競爭下，人工仍多被機器取代。不少傳統手工藝技術因此式微，文化傳承面臨斷層危機。

影／豐原南陽國小新建大樓經費不足 蔡其昌爭取1400萬

台中市豐原區南陽國小新建的仁愛和信義樓將完工，但階梯教室和圖書室沒設備經費，完工後將成空教室，台中市議員謝志忠請立法院副...

影／總站夜市還有生機？ 中市府：改善交通環境後送複審

台中市北屯區總站夜市先核准搶先營業，造成停電、大塞車、環境汙染等亂象，市府經發局長張峯源說，如果業者再違規營業，將按次連...

自費流感疫苗費用不低 南投縣募公益疫苗予低收入戶

今年流感疫苗正式開打以來，不僅公費接種踴躍，不少非公費接種資格的民眾，為保護自己及家人的健康，也有不少人自費接種流感疫苗...

南投舊議會蓋影城吹了？林明溱：再開發其他建設

南投縣舊議會大樓閒置多年，縣府為活化土地，而對外招商，秀泰影城一度有意插旗，也有其他影視業者接觸，地方期盼關注，未料今年...

彰化地檢高顏值學霸書記官 從英文翻譯中找到自我定位

彰化地檢署為加強友善司法環境，最近發表「外籍人士司法近用權」宣導影片，宣導短片中有位顏值高、很甜美的書記官蔡侑倫意外成焦...

彰化二林被遺忘的美景 鎮長：協商整理欒樹林成新景點

秋涼欒樹紅，各地欒樹美景被網友激推，彰化鎮二林鎮二溪路萬興國中的西北方有一片台灣欒樹林，四排並種，從金黃花序到囊狀粉紅蒴...

熱門新聞

偷跑被罰就認了 台中總站夜市負責人訴說委屈：只想做點事

台中總站夜市今晚繼續營業 經發局蒐證開罰6萬元

柯文哲指因疫情民眾「被迫」到東部玩 台東縣府：說的沒錯

陳致中「瑪利歐式跑跳」測路平 網虧：高雄人這麼好騙

台中總站夜市斷電、開罰 夜市：大家要等我們 好嗎？

大安區大樓地下塞31個廚房 上百爐火24小時運作憂公安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。