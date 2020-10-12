總站夜市違規營運 葉姓負責人致歉宣布暫停營業

台中市總站夜市違規營運，台中市政府開罰並要求停業，葉姓負責人今天在臉書致歉也宣布將暫停營業，並接受市府的輔導改善問題，再重新出發營運。市府表示，輔導業者就地合法。

北屯區捷運舊社站附近的總站夜市，號稱打造全台最乾淨夜市，雙十連假首日開幕湧入大批人潮，周邊交通大打結，營業第2天出現跳電，因夜市在未核准許可下自行開幕營運。第3天（昨天）台中市經發局長張峯源親自率隊前往稽查蒐證。

張峯源今天表示，總站夜市在連假時搶先開幕，造成周邊交通打結，引發噪音、垃圾等環保問題，市府派員前往稽查並開出勸導單，勸導期滿未改善，昨天開出新台幣6萬罰單並要求停業，市府近日依然會派員前往稽查，只要一擺攤就會開罰。

總站夜市葉姓負責人今天透過臉書致歉，連假開幕，人潮創造空前的紀錄，也造成嚴重的交通阻塞、環境、動線、安全等問題。所有建議都將虛心檢討、接受，並接受經發局輔導，解決需改善的問題，暫停營業一個月，損失超過百萬，但為提供優質環境，願意承擔損失。文末感性指出，總站夜市乘載著許多人期待，它不會是總站，「大家要等我們好嗎？」

張峯源指出，後續輔導業者就地合法，交通局也將規劃相關交通路線，避免夜市車潮衝擊附近交通，造成居民得繞路才能回家，展場部分，因夜市內行人走道太窄，要求業者內縮攤位，將要求業者妥善處理垃圾、噪音等問題。複審核可後，才會發給營運許可。

台電表示，日前業者以「材料堆積場」申請用電，10日當晚因用電超過申請用電量造成跳電，11日已暫停供電。業者取得營運許可後，可持證件來變更用電項目並提供實際用電量，台電經審查通過後，予以供電。

家住北屯的林先生，在總站夜市開幕首日即前往逛夜市，他說，總站夜市標榜「全台最乾淨」夜市，但廁所還在施工，感覺很倉促，但其中幾攤特色美食很吸睛，因夜市緊鄰捷運站，交通很方便，可趁機會再規劃，復業時，會吸引更多人潮。