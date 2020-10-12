南投縣要發消防人員防疫津貼 先報中央同意變更計劃
南投縣新冠疫情的確診病例不多，全縣防制新冠肺炎工作補助經費中屬第四級，只有2500萬，南投縣政府表示，新冠疫情開始之初，原本有編入消防醫護人員津貼，但未獲中央同意編列，因此一直未能對辛苦防疫的消防人員給予津貼，決定重新變更計劃項目後，重新報請中央核定發放。
衛生局長黃昭郎指出，未來將視各縣市發放津貼情況，同意將專案增列追溯消防出勤津貼，每人每次400元，以變更工作補助經費的計劃項目勻支，再報請中央疫情指揮心中核定，目前初估要追發金額約新台幣14萬餘元。
南投消防局初步統計，以每人每次400元計算，每次出勤2人，目前已出177車次，354人次，估計到年底會達到200車次，400人次。
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