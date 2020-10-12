挺過疫情！彰化公司行號登記家數一年來增加1715家

彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第三次公開抽獎，施姓民眾在餐廳消費1072元抽中電動機車gogoro3，縣府也指出，9月底止彰化公司行號登記總家數計有6萬6568家，是非六都中第一名，比去年同期的6萬4853家增加1715家，顯見舉辦抽獎活動，對彰化產業發展及經濟消費大有幫助。

彰化旅遊業發起「彰化縣觀光振興方案」從7月15日開始至12月31日振興三倍購的活動，每月都有至少105個獎項抽獎。 彰化縣長王惠美說，這次小美冰團食品有限公司、歐典生物科技股份有限公司還加碼300箱飲品禮盒等，歡迎大家多來彰化走一走，民眾只要到觀光工廠、休閒農場及商家，消費滿500元以上，不論收據或發票上傳抽獎網頁雲端，即可獲得一組序號參加電腦抽獎。