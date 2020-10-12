聽新聞
test
0:00 / 0:00
挺過疫情！彰化公司行號登記家數一年來增加1715家
彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第三次公開抽獎，施姓民眾在餐廳消費1072元抽中電動機車gogoro3，縣府也指出，9月底止彰化公司行號登記總家數計有6萬6568家，是非六都中第一名，比去年同期的6萬4853家增加1715家，顯見舉辦抽獎活動，對彰化產業發展及經濟消費大有幫助。
彰化旅遊業發起「彰化縣觀光振興方案」從7月15日開始至12月31日振興三倍購的活動，每月都有至少105個獎項抽獎。 彰化縣長王惠美說，這次小美冰團食品有限公司、歐典生物科技股份有限公司還加碼300箱飲品禮盒等，歡迎大家多來彰化走一走，民眾只要到觀光工廠、休閒農場及商家，消費滿500元以上，不論收據或發票上傳抽獎網頁雲端，即可獲得一組序號參加電腦抽獎。
彰化縣府經綠處表示，彰化縣政府在後疫情時期，為推升經濟力道、鼓勵民眾消費，自7月15日推出「彰化振興三倍購」抽獎活動，截至9月底已累積4萬8000人次交易次數，總消費金額高達9千多萬元，可抽gogoro3 電動機車、平板電腦、雙門變頻電冰箱、電動輔助自行車、49吋電視機、iPad各1名及3,000元現金返還獎100份等，最大獎汽車將在12月抽出。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言