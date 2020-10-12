疫情趨緩鹿港小鎮拚觀光 九曲巷徒步區展開修整
鹿港鎮九曲巷等曲徑環境多，部分水溝蓋縫隙過大，密度高，有礙安全，鹿港鎮公所爭取交通部觀光局核定總金費1800萬元修整工程 ，近日開工，鹿港鎮長許志宏今天到後車巷視察新設路面灌漿作業，要求工程品質，希望施工單位掌握進度，在明年春節前如期完工，以迎接下一波人潮。
鹿港鎮長許志宏表示，台灣在疫情趨緩之際拚觀光，希望藉由優化鹿港鎮人行徒步空間的景觀美質與服務品質，透過硬體建設營造及改善，提升休憩質量，讓鹿港的旅遊加分，重起昔日榮景。
鹿港擁有優質的古蹟與歷史建築，民國75年起進行以瑤林街與埔頭街為主的古蹟保存區修復工程，當時進行以「復舊」為主，採取舊時格局，至民國80年完成。
古蹟保存區老街的鋪面至今已有30年不曾修整，多處鋪面破損，局部修補後的色彩無法與原鋪面相符，高度不平順；而老街與九曲巷部分水溝蓋縫隙過大影響安全和歷史街區景觀，最讓居民擔心的是路面平整度不足，遇雨容易積水，九曲巷部分排水溝堵塞等。
許志宏說，這次工程範圍包括後車巷、文開路三十二巷、埔頭街、瑤林街、大有街、從民族路至新盛街的九曲巷等，這些修繕路段主要是遊客徒步區，面積約3400公尺，有新設鋪面段、鋪面整修段、以及清潔孔更換與鋪面整修段等，視不同情況來規劃設計。
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