台中總站夜市違規營業 市府擬輔導就地合法

台中市北屯區總站夜市在雙十連假首日開幕造成轟動，因業者申請營運許可未核准即自行開幕，市府除開罰也要求停業，並將輔導業者就地合法，最快11月初可獲核准。

位於北屯區捷運舊社站附近的總站夜市，號稱打造全台最乾淨夜市，雙十連假首日開幕湧入大批人潮，周邊交通也因而大打結，營業第2天還出現跳電，但因夜市在未核准許可下自行開幕營運。第3天台中市經發局長張峯源親自率隊前往稽查蒐證。

張峯源今天接受媒體採訪表示，業者今年4月向農田水利會（10月改制為農田水利署）承租土地規劃設置營業，但因疫情影響延宕申請，今年8月向市府提出申請設立，9月市府召開初審會，業者有部分地方需修正，必須依照初審意見做修正，再送回複審。

張峯源指出，因夜市營業時間是每週三、五、六、日，週三會在現場實際稽查，這兩天會通知業者必須守規矩，沒有拿到營業許可前不能營業，若有違規事實，市府會依照規定辦理。

媒體問，市府罰款小於夜市業者每月租金收入，讓許多夜市業者未取得營運許可即偷跑營運，張峯源說，市府會秉持輔導原則，輔導業者儘快走完程序拿到營業許可，才能合法經營。

市府指出，將輔導總站夜市業者就地合法，業者也透過臉書，針對未核准許可即營運道歉，另也表示將會接受經發局輔導。經發局指出，目前總站夜市已進入複審階段，最快11月初可審核通過。