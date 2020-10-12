影／南投縣務會議通過食安條例 林明溱：瘦肉精零檢出

中央宣告明年起開放瘦肉精美豬進口，引發健康風險疑慮，南投縣政府今在縣務會議決議通過「南投縣食品安全管理自治條例」草案，從嚴規定乙型受體素零檢出，違者最高可處以10萬元罰鍰，後續將送縣議會審議，上路後加強抽檢開罰。

南投衛生局指出，美國豬肉乙型受體素容許標準，明年起將放寬修正為0.01ppm俗稱「瘦肉精」的乙型受體素約有40種，也涵蓋美豬施打的萊克多巴胺，人類長期大量食用，恐產生心跳加速、血管擴張、肌肉顫抖、焦慮及代謝異常等症狀。

為確保縣民肉品食用安全，衛生局制定「南投縣食品安全管理自治條例」草案，其中第3條規定「於本縣製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣及作為贈品或公開陳列的豬肉及相關製品，不得檢出乙型受體素」，規範比中央更加嚴謹。

該條例草案今天送縣務會議討論後決議通過，林明溱說，南投縣堅持要求縣內豬肉及相關製品的乙型受體素「一律零檢出」，加工、販售等都不行，違反第3條規定，可處新台幣3萬以上10萬元以下罰鍰，並得命其停止販售及封存該產品。