影／豐原南陽國小新建大樓經費不足 蔡其昌爭取1400萬

台中市豐原區南陽國小新建的仁愛和信義樓將完工，但階梯教室和圖書室沒設備經費，完工後將成空教室，台中市議員謝志忠請立法院副院長蔡其昌幫忙爭取中央經費，各單位今天會勘後，蔡其昌說已向教育部國教署爭取1400萬元，爭取編明年預算發包，讓師生有完善安全的環境上課學習。

南陽國小表示，目前學校有3000多名師生，仁愛和信義樓拆除重建，預算1億多，預定今年10月30日完工，但因物價上漲等因素，工程流標後，減項發包，因此一樓圖書室和2到3樓的階梯教室完工後沒視聽等設備，共需1400多萬元。

市議員謝志忠表示，南陽國小師生人數多，新大樓完工後卻沒設備，他找立法院副院長蔡其昌協助爭取中央經費，蔡其昌表示，他多年前住豐原並工作，小孩原本也會就讀南陽國小，他當立法院副院長不分區域，協助處理地方需求，他今天當場向國教署人員爭取經費說，1400萬元中央出85%，台中市府出15%，希望國教署編明年預算，明年元月可發包。