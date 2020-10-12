快訊

「疫後」再出發！大法官提名戰開打...川普真人造勢天天連發

南迴線火車廁所貼封條禁用 乘客憋尿5小時怒批

中央社 / 台東縣12日電

台鐵南迴線昨天由彰化開往台東的373次列車，車程時間約5個半小時，但列車上廁所竟貼上封條禁止使用，乘客怒批「台鐵有夠離譜」。台東火車站對此表示抱歉，會反映檢討改善。

373次列為自強號DMU型柴油列車，有廁所車廂為1、4、7車廂，2、5、8車廂沒有廁所。372次為台東開往彰化、373次彰化開往台東，車程時間約5個半小時。

台東火車站表示，昨天上午10時372次自強號列車從台東發車開往彰化，但因彰化站沒有汙水洩糞功能，當下午5時從彰化發車的373次開往台東的列車，列車長發現車上第4、第7車廂廁所自動收集器已滿，所以貼封條禁止乘客使用。

不料，昨天收假乘客太多，整列車只剩第1車廂廁所。由於毫無標示，乘客連走了數節車廂，發現2間廁所都貼上封條，內急的民眾實在受不了，甚至提前下車解決。

「太誇張了！完全忽視乘客需求」張姓旅客說，他坐8號車廂，走到7號車廂要上廁所看見門口貼封條寫著故障，於是往前走到4號車廂，也同樣貼著封條，而且一直沒看到列車長能跟他反映，只好忍了好幾個小時到台東才解放，簡直快受不了。

車廂 列車 台東

延伸閱讀

彰化地檢高顏值學霸書記官 從英文翻譯中找到自我定位

上網公開兜售安非他命還買一送一 彰化警方要追查

彰化二林被遺忘的美景 鎮長：協商整理欒樹林成新景點

彰化議員賴清美人瑞父親過世 請副總統喝茶成遺憾

相關新聞

彰化地檢高顏值學霸書記官 從英文翻譯中找到自我定位

彰化地檢署為加強友善司法環境，最近發表「外籍人士司法近用權」宣導影片，宣導短片中有位顏值高、很甜美的書記官蔡侑倫意外成焦...

彰化二林被遺忘的美景 鎮長：協商整理欒樹林成新景點

秋涼欒樹紅，各地欒樹美景被網友激推，彰化鎮二林鎮二溪路萬興國中的西北方有一片台灣欒樹林，四排並種，從金黃花序到囊狀粉紅蒴...

台中總站夜市斷電、開罰 夜市：大家要等我們 好嗎？

台中市總站夜市國慶連假開張3天造成交通混亂、停電等衝擊，還因被查出無照營業而被斷電和罰鍰6萬元，總站夜市凌晨透過臉書發文...

影／豐原南陽國小新建大樓經費不足 蔡其昌爭取1400萬

台中市豐原區南陽國小新建的仁愛和信義樓將完工，但階梯教室和圖書室沒設備經費，完工後將成空教室，台中市議員謝志忠請立法院副...

總站夜市還有生機？ 中市府：改善交通環境後送複審

台中市北屯區總站夜市先核准搶先營業，造成停電、大塞車、環境汙染等亂象，市府經發局長張峯源說，如果業者再違規營業，將按次連...

自費流感疫苗費用不低 南投縣募公益疫苗予低收入戶

今年流感疫苗正式開打以來，不僅公費接種踴躍，不少非公費接種資格的民眾，為保護自己及家人的健康，也有不少人自費接種流感疫苗...

南投舊議會蓋影城吹了？林明溱：再開發其他建設

南投縣舊議會大樓閒置多年，縣府為活化土地，而對外招商，秀泰影城一度有意插旗，也有其他影視業者接觸，地方期盼關注，未料今年...

狗媽媽脾臟腫瘤手術急需輸血 狗女兒捐血救媽媽

台中單親媽媽李小姐，12年前救流浪狗媽媽「酷乖」和4隻狗女兒，高齡的「酷乖」日前腹部腫脹經檢查後發現脾臟長出約25公分血...

未准偷跑 台中總站夜市斷電開罰

台中市「總站夜市」未經市府經發局核准，搶雙十連假財，9日晚上開幕吸引大批人潮，造成當晚夜市周遭道路塞爆，用路人大罵，連兩...

中部夜市 夠大攤多特色足吸客

中部人超愛逛夜市，多處大型夜市開幕引爆人潮，業者說，夜市攤商數量要多、占地夠大，尤其美食攤位須有特色，最吸引消費者。不過...

陳麗香歌仔戲團 傳承不忘創新

彰化縣傑出演藝團隊陳麗香歌仔戲團推出創團30年新編大戲「七壙先人外傳」，獲專家學者肯定，但劇團也透露小劇團求生不易，團長...

中市37家回收場消防違規 33家已改善

中部近年資源回收場火災意外頻傳，中市環保局與消防局組成「環消聯防師」，輔導284家回收處理業者，到今年9月底已查獲37家...

熱門新聞

偷跑被罰就認了 台中總站夜市負責人訴說委屈：只想做點事

提早儲水！苗栗水情14日亮黃燈 4鄉鎮市多地停水

國慶連假收假返工 台中交大：國1大雅交流道車多

台中總站夜市今晚繼續營業 經發局蒐證開罰6萬元

柯文哲指因疫情民眾「被迫」到東部玩 台東縣府：說的沒錯

台中總站夜市斷電、開罰 夜市：大家要等我們 好嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。