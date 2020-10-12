南迴線火車廁所貼封條禁用 乘客憋尿5小時怒批

台鐵南迴線昨天由彰化開往台東的373次列車，車程時間約5個半小時，但列車上廁所竟貼上封條禁止使用，乘客怒批「台鐵有夠離譜」。台東火車站對此表示抱歉，會反映檢討改善。

373次列為自強號DMU型柴油列車，有廁所車廂為1、4、7車廂，2、5、8車廂沒有廁所。372次為台東開往彰化、373次彰化開往台東，車程時間約5個半小時。

台東火車站表示，昨天上午10時372次自強號列車從台東發車開往彰化，但因彰化站沒有汙水洩糞功能，當下午5時從彰化發車的373次開往台東的列車，列車長發現車上第4、第7車廂廁所自動收集器已滿，所以貼封條禁止乘客使用。

不料，昨天收假乘客太多，整列車只剩第1車廂廁所。由於毫無標示，乘客連走了數節車廂，發現2間廁所都貼上封條，內急的民眾實在受不了，甚至提前下車解決。

「太誇張了！完全忽視乘客需求」張姓旅客說，他坐8號車廂，走到7號車廂要上廁所看見門口貼封條寫著故障，於是往前走到4號車廂，也同樣貼著封條，而且一直沒看到列車長能跟他反映，只好忍了好幾個小時到台東才解放，簡直快受不了。