總站夜市還有生機？ 中市府：改善交通環境後送複審

台中市北屯區總站夜市先核准搶先營業，造成停電、大塞車、環境汙染等亂象，市府經發局長張峯源說，如果業者再違規營業，將按次連續處罰，並通知地主農田水利會，一起約束廠商。市府已要求業者改善部分項目，夜市業者須依照初審意見修正後，送回市府複審。

經發局長張峯源今天針對此案有四項說明，首先，業者今年4月向農田水利會承租土地規劃設置營業，但因疫情影響延宕申請，接著在今年8月，向市府提出申請設立，9月市府召開初審會，會議結論，必須改善部分項目才能繼續複審。

因夜市營業時間是每週三、五、六、日，外界關切夜市是否繼續營業？經發局表示周三會在現場實際稽查，這兩天會通知業者守規矩，沒有拿到營業許可之前不能營業，若有違規事實，市府會依照規定辦理，按次連續處罰，市府已開出第一張罰單6萬元。

另複審程序，市府會輔導業者儘快走完程序拿到營業許可，才能合法經營。因夜市用地屬農田水利會，市府希望地主針對違規使用土地的狀況進行約束，不要做違法經營的事實，市府會通知農田水利會，一起約束廠商。

針對總站夜市人潮爆量、停車狀況多，張峯源表示，初審時市府已經注意到這件事，包括停車空間、交通動線，還有行人路幅，市府均請業者改善，複審時市府會針對業者提出的改善方式確切檢查，避免造成當地交通衝擊。

至於總站夜市連日經營，市府前幾天沒動作？張局長表示，依照規定沒有核准成立是不可以營業的，市府在國慶連假期間，都有派員到現場勸導，屢勸不聽，昨天就開罰，他呼籲大家要守規矩、守法。