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自費流感疫苗費用不低 南投縣募公益疫苗予低收入戶
今年流感疫苗正式開打以來，不僅公費接種踴躍，不少非公費接種資格的民眾，為保護自己及家人的健康，也有不少人自費接種流感疫苗但平均1000至1400元的費用，不是一般低收入戶能夠負擔，南投縣衛生局連續7年招募民間企業公益捐贈，供全縣19至49歲低收入戶民眾免費接種。
南投衛生局指出，因秋冬為流行性感冒的好發季節，預防流感最有效的方法，就是接種流感疫苗，讓整個流行季皆有保護力，凡符合今年度低收入戶身份的民眾，即可攜帶身分證、健保卡及本年度低收入戶證明文件，前往轄區衛生所進行免費接種。
醫護人員透露，今年流感疫苗不管公費自費，全部都是四價流感疫苗，打一針可以同時預防兩種A型流感跟兩種B型流感，目前有4家廠商製作的疫苗可以選擇，但費用都超過1000元；但如果是公費施打，沒辦法提前預約且選擇廠牌，一切都看衛生局分發給診所哪一家疫苗，施打的就是那家。
針對全縣19至49歲非公費流感疫苗接種補助的低收入戶民眾，衛生局連續7年呼籲民間企業共同響應做公益，目前募得300劑四價流感疫苗，供低收入戶民眾免費接種；流感疫苗接種相關資訊，及全縣流感合約醫療院所名冊均置放於網址：http://www.ntshb.gov.tw，民眾亦可撥打諮詢專線049-2220904及或洽各鄉鎮市衛生所。
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