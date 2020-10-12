南投舊議會蓋影城吹了？林明溱：再開發其他建設

南投縣舊議會大樓閒置多年，縣府為活化土地，而對外招商，秀泰影城一度有意插旗，也有其他影視業者接觸，地方期盼關注，未料今年受疫情衝擊，根本無人投標，招商恐告吹；縣長林明溱說，再研議開發具未來發展性的指標性建設。

舊議會大樓占地6976平方公尺，位在縣府斜對面的中興路上，是市區主要幹道，地理位置優異，對外招商後，傳出秀泰影城有意接手，前年還遞交投資意願書，也因此吸引其他影視業者接洽，縣府因此鎖定將舊議會大樓轉型為複合式影城。

秀泰影城可望進駐南投市的消息一出，地方民眾雀躍，樂觀期盼南投能有年輕人愛去的、新穎潮流的消費場域；縣府也加緊相關作業程序，去年底也將舊議會大樓已從機關用地變更為旅遊服務專區，並拆除地上建物，未料今傳出招商恐告吹。

縣長林明溱今在縣務會議上提到，舊議會大樓原已規劃以BOT方式委外經營，今年也有對外公告招商，但秀泰影城和其他業者卻都沒動作，也沒什麼消息，看起來不太妙，後續還要繼續詢問，若未如預期投標進駐，也該及早規劃其他開發。