聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投舊議會蓋影城吹了？林明溱：再開發其他建設
南投縣舊議會大樓閒置多年，縣府為活化土地，而對外招商，秀泰影城一度有意插旗，也有其他影視業者接觸，地方期盼關注，未料今年受疫情衝擊，根本無人投標，招商恐告吹；縣長林明溱說，再研議開發具未來發展性的指標性建設。
舊議會大樓占地6976平方公尺，位在縣府斜對面的中興路上，是市區主要幹道，地理位置優異，對外招商後，傳出秀泰影城有意接手，前年還遞交投資意願書，也因此吸引其他影視業者接洽，縣府因此鎖定將舊議會大樓轉型為複合式影城。
秀泰影城可望進駐南投市的消息一出，地方民眾雀躍，樂觀期盼南投能有年輕人愛去的、新穎潮流的消費場域；縣府也加緊相關作業程序，去年底也將舊議會大樓已從機關用地變更為旅遊服務專區，並拆除地上建物，未料今傳出招商恐告吹。
縣長林明溱今在縣務會議上提到，舊議會大樓原已規劃以BOT方式委外經營，今年也有對外公告招商，但秀泰影城和其他業者卻都沒動作，也沒什麼消息，看起來不太妙，後續還要繼續詢問，若未如預期投標進駐，也該及早規劃其他開發。
林表示，因今年爆發新冠肺炎疫情，延燒重創影視產業，導致原本有在接觸秀泰影城或其他業者都沒投標，而先前也僅是接洽規劃，未真正簽訂契約；但民眾也毋須太失望，後續將集思廣益研究打造能帶動地方經濟、具發展性的指標性建設。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言