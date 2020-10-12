台中草悟廣場招商 企業詢問度高26日前可投標
台中草悟廣場基地位於台中的草悟道市民廣場旁，鄰近異國餐廳、咖啡茶坊、文創小店林立，市民廣場大小活動不斷，市民休閒散步、外地旅客朝聖地點，台中市政府觀光旅遊局上月底公告「台中市草悟廣場暨附屬設施委託經營管理案」啟動招商，10月26日前，企業都可投標。
台中市觀旅局長林筱淇表示，2013年年市府投入逾8億元辦理「綠.園.道-都會綠帶再生計畫」，重建科博館至美術館之間的草悟道景觀休憩空間，建置草悟廣場服務中心及地下停車場等設施，每年持續在鄰近的市民廣場舉辦各類節慶活動，如著名的爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，成功帶動周邊商業及人潮持續活絡，已成台中市聚客能力強的地域，已為未來委託經營奠定良好基礎。
市府期望藉由引進優質民間企業進駐，創造適合親子同樂的共融式樂園聚落，打造出台中最棒的共融式樂園Fun for all，藉由引進民間企業經營管理，賦予草悟廣場更加多元服務機能及營運內容。
林筱淇說，此案近期已獲眾多企業洽詢，表達濃厚投資意願，目前標案已公告上網(台中市政府觀光旅遊局官方網站>公告訊息>招標專區，網址：https://www.tourism.taichung.gov.tw/1619439/post )，公告期間自9月30日至10月26日止共計27日。
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