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彰化二林被遺忘的美景 鎮長：協商整理欒樹林成新景點
秋涼欒樹紅，各地欒樹美景被網友激推，彰化鎮二林鎮二溪路萬興國中的西北方有一片台灣欒樹林，四排並種，從金黃花序到囊狀粉紅蒴果紅褐色，隨時漸層漸深，二林鎮公所將與土地所有權人協商，把這片台灣欒樹樹林規畫為二林新景點。
鎮長蔡詩傑表示，二溪路台灣欒樹與台糖環保園林大道相接，環保園林大道長2705公尺、寬20公尺，台灣欒樹大道長約600至700公尺，也是寬20公尺，兩處如能整合為一條園林大道，可望再為二林新添一處旅遊去處。
二林鎮萬興國中的西北方二溪路南側，台灣欒樹生長茂密幾乎從未修剪，每年此時次遞開花，金黃色花序、囊狀粉紅蒴果到轉為紅褐色，林相完整，景色相當美麗，因在二溪路四線道旁，往來車輛飛快經過，很少人佇足，讓這片台灣欒樹成了被忽略甚至遺忘的美好風景。
蔡詩傑說，他注意到這片美景，有意加以規畫，二溪路台灣欒樹樹林需要整理，修剪部分樹枝，剪除林下雜草，讓陽光可以穿透照亮林下土地，鎮公所將與台糖公司協商並取得同意整理這片台灣欒樹樹林。
鎮公所已購買碎木機，鎮內國中小學及公有地樹林的枯枝都絞碎，鋪在公園和公有地樹林的走道，碎片屑在環境自然腐化，也能防止長雜草；蔡詩傑說，如果台糖願意託管，鎮公所將在林下鋪碎木屑，讓民眾可以入內遊憩。
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