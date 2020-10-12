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狗媽媽脾臟腫瘤手術急需輸血 狗女兒捐血救媽媽

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
一隻狗媽媽（左）脾臟腫瘤手術急需輸血，狗女兒捐血救命。圖／台灣動物緊急救援小組提供
一隻狗媽媽（左）脾臟腫瘤手術急需輸血，狗女兒捐血救命。圖／台灣動物緊急救援小組提供

台中單親媽媽李小姐，12年前救流浪狗媽媽「酷乖」和4隻狗女兒，高齡的「酷乖」日前腹部腫脹經檢查後發現脾臟長出約25公分血腫瘤，因手術過程複雜且必須輸血，經配對後狗媽媽的其中一隻女兒「妹妹」血型穩合，李小姐因失業經濟困難，無法負擔高額醫療費對外求救，台灣動物緊急救援小組獲知後立即伸援手；狗女兒「妹妹」捐血救母，狗媽媽「酷乖」順利完成手術，動物救援小組志工看到狗女兒捐血救母說很感動。

李姓單親媽媽，12年前在台中市精武路附近，救回流浪且骨瘦如柴的狗媽媽「酷乖」與她的4隻狗女兒；健康的「酷乖」今年9月初開始腹部異常腫大，經檢查後發現在脾臟長出約25公分長的血腫瘤，需開刀摘除，但因脾臟存放大量血液，開刀過程需要輸血，且醫療費用高昂，李小姐苦惱，向台灣動物緊急救援小組求援。

台灣動物緊急救援小組實地訪查，並了解李小姐的困境後，決定幫忙醫療相關費用，也開始尋找能捐血救命的狗，台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，一般狗的血型可依不同系統區分為多種血群，通常因血親較近配對成功機會較高，才找來「酷乖」的4隻狗女兒，經採血比對後，其中一隻狗女兒「妹妹」的血型穩合，安排牠臨危受命，捐血救母。

狗媽媽「酷乖」的手術上月初在中興大學附設動物醫院進行，過程中，狗女兒「妹妹」很乖地配合輸血，手術順利完成，成功摘除「酷乖」脾臟中長約25公分的血腫瘤，目前復原撞況良好。手術費用約5萬元，由台灣動物緊急救援小組全額支付。

一隻狗媽媽脾臟腫瘤手術急需輸血，狗女兒捐血救命。圖／台灣動物緊急救援小組提供
一隻狗媽媽脾臟腫瘤手術急需輸血，狗女兒捐血救命。圖／台灣動物緊急救援小組提供
一隻狗媽媽脾臟腫瘤手術急需輸血，狗女兒捐血救命。圖／台灣動物緊急救援小組提供
一隻狗媽媽脾臟腫瘤手術急需輸血，狗女兒捐血救命。圖／台灣動物緊急救援小組提供

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