影／壯觀！南投茶博「千人擂茶」 現國旗12道光芒

南投世界茶業博覽會今邁入第3天，預估已逾20萬人次造訪，下午登場的「千人擂茶」更為茶博活動掀起一波高潮，120張圓桌在中興大操場排開，每10張排成一線，12條線象徵「國旗12道光芒」，上千人圍桌體驗擂茶，場面壯觀。

南投縣政府指出，南投茶博會從9日開幕以來，各展館人氣滿滿，短短3天就吸引20多萬人次造訪，創造產值粗估已逾2000萬元，而今年第2次舉辦「千人擂茶」由草屯農會承辦，且在今下午登場，上千人在中興大操場體驗客家擂茶文化。

而因草屯鎮有「南投米倉」之稱，因此今年「千人擂茶」將米元素與客家擂茶結合，擂茶現場則因應國慶日，在中興大操場排出120張紅色圓桌，每10張排成一線，以12條線象徵「國旗12道光芒」，場面喜氣且壯觀。

草屯農會表示，擂茶是客家傳統飲食，自然原料不含任何化學成份，具生津止渴、消痰化氣、健脾養胃等養身功效，而今年千人擂茶報名費僅660元，但能體驗擂茶還能帶抱回價值2500元擂茶用具組，因此開放報名3分鐘就額滿，相當搶手。

南投縣副縣長陳正昇則說，已舉辦11年的南投茶博會，在縣府用心打造下，活動層次越來越多元化，已成為國際盛事，尤以千人系列活動最具代表性，而擂茶是客家文化的一環，也是生活的一部分，當然也不會在茶文化活動中缺席。