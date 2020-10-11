台中總站夜市今晚繼續營業 經發局蒐證開罰6萬元

中市「總站夜市」9日開幕吸引大批人潮，但10日晚間9時「大跳電」，遊客在昏暗燈下逛夜市，非常不滿。台電今天澄清停電原因是夜市用電超過許可。台中市經發局揚言總站夜市不解決用電問題就會開罰，剛剛官員也前往勘查與蒐證，現場業者還用發電機繼續營業，當場就祭出6萬元罰單。

經發局長張峯源指出，總站夜市交通動線與人行空間不夠寬敞、停車空間不足、垃圾清除處理不佳，還沒有電力備源系統，才會大跳電。台電澄清稿強調，10日晚間台電線路供電完全正常，跳電原因是出於夜市自己用電過量 。