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台中總站夜市今晚繼續營業 經發局蒐證開罰6萬元
中市「總站夜市」9日開幕吸引大批人潮，但10日晚間9時「大跳電」，遊客在昏暗燈下逛夜市，非常不滿。台電今天澄清停電原因是夜市用電超過許可。台中市經發局揚言總站夜市不解決用電問題就會開罰，剛剛官員也前往勘查與蒐證，現場業者還用發電機繼續營業，當場就祭出6萬元罰單。
經發局長張峯源指出，總站夜市交通動線與人行空間不夠寬敞、停車空間不足、垃圾清除處理不佳，還沒有電力備源系統，才會大跳電。台電澄清稿強調，10日晚間台電線路供電完全正常，跳電原因是出於夜市自己用電過量 。
業者今天上午都未接記者電話，但在臉書表示因為攤販早已備料完成，今晚不可能不營業，大不了就用發電機發電照明。經發局晚間派員在現場蒐證，並開出輔導單，再不改善，可依台中市攤販集中區設置管理自治條例規定，未經許可而於商業區、公共設施保留地及非都市土地建地設置攤販集中區者，可處地主、使用人或管理人5萬元以上、10萬元以下罰鍰，並命其立即停業。
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