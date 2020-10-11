彰化議員賴清美人瑞父親過世 請副總統喝茶成遺憾

彰化縣議員賴清美103歲人瑞父親賴不甜今天過世，賴清美說父親原本期待20日與副總統賴清德的第一次見面，直說要泡茶請副總統喝，如今安詳離開，副總統預計明天下午來上香。

賴清美日前才透過臉書（Facebook）發文說，父親得知賴副總統過幾天要來探望，非常高興，直說要親手泡茶請賴副總統喝，且除了副總統，當天想喝的其他人，都要給紅包，「100多歲的阿爸，還是想賺錢」。文章可看出賴清美與父親感情深厚，還有許多網友祝福。

賴清美說，父親日前到診所想打流感疫苗，醫師發現體溫偏高，所以未施打，並建議再去大醫院檢查，結果發現肺部功能不好，但直到昨天晚間，「狀況看起來都正常，都好好的」，當時她還向醫師說，賴副總統20日與父親有約，想不到醫師回覆「不插管，很難撐到那天」。

賴清美表示，父親今天凌晨身體狀況突然惡化，血壓降低，呼吸也快停止，由於父親年事已高，可說是壽終正寢，於是放棄急救，父親最後沒有痛苦，安詳離世。她說，父親耳聰目明，身體一直很硬朗，「起床連棉被都摺疊成豆干」，如今突然走了，很難接受事實。

賴清美說，她的名字是賴清美，副總統是賴清德，因此，父親一直覺得女兒與副總統很有緣，很想與副總統見面卻一直沒機會，日前父親得知副總統要來探望，高興地四處打電話找親朋好友一起「來熱鬧」，如今父親離世，與副總統的第一次見面已永遠沒機會。

她說，副總統原本預計20日訪彰化縣，其他詳細行程未知，由於她是家屬，所以才會提早知道副總統探訪父親的這個行程；父親過世後，賴副總統今天下午親自打電話表示「很難過」，20日行程將安排來上香，不久又透過辦公室致電說明天下午就要來芳苑鄉上香。

賴清美說，父親民國7年出生，今年虛歲103歲，名字叫賴不甜，可能是戶政人員當年聽不清楚而亂寫，但父親也不願改名，熟人都稱呼「阿水伯」；父親身體健康，種田養家，含她共育有4女2男，母親離世後，父親未再婚，獨力養大小孩，做到70多歲才退休。