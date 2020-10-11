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彰化二林放風吹 草地野餐把握假期親子時光
彰化縣二林鎮公所首次舉辦大型風箏節活動，今天在二林高中預定地儒林公園北側登場，二林鎮長蔡詩傑說，二林入秋後因東北季風強勁，連帶觀光客也不想來，他們希望能翻轉劣勢成優勢，讓風箏節結合在地藝文特色紮根，永續發展，也能帶動地方觀光。
彰化縣長王惠美今天也參加風箏節盛會，她說，她一直覺得彰化很有料，但是過去都很低調，二林地區有很多的特色市集、文創等，透過點線面的串連，推動休閒觀光產業，風箏節活動大家席地而坐野餐一起放風吹，享受美好的親子休閒時光。
蔡詩傑說，「2020二林和你一起放風吹」活動是一個非常有意境的活動，希望天空可以佈滿很多多彩多姿的風箏。二林的風與新竹的風不一樣，為了辦活動也特別注意安全，現場特別拉好安全距離，讓大家可以放心的放風箏。
風箏節在國慶連假最後一天熱鬧登場，公所特別邀請風箏聯合會展演大型軟體風箏，並穿插4場精彩特技風箏表演，在開幕式中也展演最具台灣特色的紫斑蝶主題風箏。
今天與會來賓還有立委謝衣鳯、彰化縣議員張國棟、陳一惇、謝彥慧、吳淑娟、二林鎮民代表會主席洪敏綺、二林鎮農會總幹事邱士平等人，和大家一起參與草地野餐活動，一邊看音樂表演，度過一個輕鬆愜意又有文化意義的國慶假日。
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