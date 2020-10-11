彰化全縣救護車配置心電圖 今年已救51人

多位名人今年因心臟疾病驟逝，彰化消防局近年在民間熱心贊助下，全台42輛救護車都配置心電圖機，救護員在患者送達醫院前可先傳心電圖由醫師判讀，發現心肌梗塞患者，提早啟動心導管手術室，多爭取15到20分救命時間，彰化今年以來已救起51人，將進一步推「車上給藥」，為患者進到心導管室手術提前準備。

和美鎮一名69歲婦人日前在半夜胸痛延伸到左手痛麻叫救護車，救護員依照她的症狀使用「十二導程心電圖機」，並將機器的心電圖傳送到由醫院醫師、各分隊同仁等組成的LINE群組，經急診醫師線上診斷為急性心肌梗塞，送往彰化基督教醫院時，院方已啟動心導管室，經救治後脫離險境。

彰化縣消防局救護科長周雍華說，彰化2015年只有配置2台「十二導程心電圖機」，有婦人曾使用而挽救一命，慷慨解囊再捐機器，也因民間愛心，去年12月開始全縣每一輛救護車都有「十二導程心電圖機」，是全國第一個全面配置的縣市。

患者若有冒冷汗、胸痛、胸悶、呼吸喘等症狀，救護員會先在車上檢測，將心電圖波形回傳由醫師判讀，若有心肌梗塞現象，就送往縣內6家24小時心導管醫院，可減少轉院延遲時間。

彰化救人成效顯著，通訊軟體組成的「一呼百應」群組是一大利器，推動人之一彰濱秀傳醫院副院長王宗倫說，心肌梗塞患者要搶通血管，彰化現有的「十二導程心電圖機」機器自行判讀有限，為確保正確性，組成團隊由醫師在線上義務服務判讀，除了可看出心肌梗塞，心律不整等也可以透過心電圖看出端倪，患者到院前醫師與心導管人員都已準備。

王宗倫也說，以往119救護針對胸痛病人提供舌下含片，是屬於血管擴張劑，並非每個人都適用。彰化接下來推動心肌梗塞患者「車上給藥」，提供抗血小板藥物抑制血塊產生，避免進到心導管室藥效還沒出來，也因大部分做血管擴張術都會放支架，研究指出，若救護車上就給藥，支架後來再阻塞的機會降低。