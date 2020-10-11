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高山猴群輪流進攻甜柿園 果農動用20犬聰明擊退
高山甜柿是南投縣仁愛鄉重要經濟作物，因栽種在高山除需面對山區氣候驟變，更要防堵「猴賊」入侵，當地有果農捨傳統陷阱，動用約20隻「汪星人」，更利用鋼索、滑輪幫牠們規畫巡守範圍，成功降低猴害，將損失從4成減至2成。
仁愛鄉農會指出，近年氣候變遷嚴重，高山天氣變化更是劇烈，農作物常因此蒙受損害，但山區果農除要面對老天爺，還要防範台灣獼猴、山豬等野生動物侵擾，過去農民會使用陷阱或放鞭炮驅趕，但隨禁用獸夾，且猴群習以為常，效果有限。
面對「猴賊」入侵，南豐村大同山區的胡姓果農回歸犬隻守護果園模式，但創新作法，利用果園內既有的錏管，搭配鋼索、鐵鍊和滑輪等工具，幫看守果園的「汪星人」劃設固定巡守範圍，盡可能全面防護果園，並達到警示驅猴目的。
胡表示，他的甜柿園將近1公頃，因是開放空間，難免遭受野生動物入侵，尤其是台灣獼猴，知道甜柿好吃而成群進攻，像他果園附近少說有3個猴群，總是錯開隔個3、4天輪流拜訪，並選在清晨或傍晚，農民沒上工時出沒覓食，很聰明。
胡因此動用約20隻狗守護近1公頃果園，他說，單純放養犬群在果園追猴群，難以防堵，還可能跑出果園咬傷人，思索後決定利用園內固定果樹的錏管搭配鋼索、滑輪和鐵鍊，每隻狗只能在限定的鋼索範圍內活動，確保每區防護不落空。
而今年實施後果然成功降低猴害，受災狀況從往年的猴損約4成，今年減少為2成；不過，胡也提到，狗狗養得多，照顧起來也是不輕鬆，每個月飼料費上看萬元外，加上生病或受傷的醫療費，每年就要花上10多萬元，也是不小開銷。
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