已故攝影師辦回憶展 豬哥亮33年前逛鹿港畫面曝光

已故攝影大師林彰三是鹿港知名的攝影家，畢生投入影像紀錄，為鹿港小鎮留下珍貴的文化資產。鹿港鎮史館從10月8日起至明年1月10日止在鎮史館推出「林彰三回憶錄影像展」，由其後人林君勇先生挑出37張彰三先生的經典作品展示，其中一張鎮民與已故藝人豬哥亮的合照最受矚目。

鹿港鎮民施義欽33年前與豬哥亮的一張合照，在已故攝影大師林彰三回憶錄影像展中得以回顧，心情非常激動，他說， 那年他才10歲，唸小學三年級，跟人湊熱鬧擠到第一市場的服裝店看開幕，當時請來大明星豬哥亮剪綵，豬哥亮以為施義欽是老闆的小孩，還帶著他逛市場，剛好被林彰三捕捉到畫面，此後他就一直惦記在心，沒想到在鎮史館看到照片。

林彰三生於1937年，曾任職鹿港鎮公所，1967年以父親騎著機車載妻女五口人的作品「滿載」，榮獲每日新聞社世界性攝影比賽年度賞第一名。1975年起任中視駐中部攝影記者，並為中視「蓬萊仙島」節目製作一系列的民俗攝影報導，頗受好評。之後林彰三不僅應教育廳拍攝「台灣尋根攝影專輯」，更於1980年和尤增輝合編「鹿港三百年」，讓沉寂的鹿港小鎮因民俗古蹟而名揚一時。

林彰三也是鹿港生活攝影學會的首任會長，結合同好帶動鹿港的攝影愛好者共同創作與成長，鹿港生活攝影學會至今在地方上都非常活躍。