快訊

全民運龍舟隊女選手 不慎自撞電桿傷重不治

蘋果供應鏈復揚科技火警 消防派遣13車搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投仁愛高山甜柿產季到 鮮果金黃上市更有新產品

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，口感爽脆、甜度高，產期約1個月。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，口感爽脆、甜度高，產期約1個月。記者賴香珊／攝影

南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，今年產況一掃去年因梅雨攪局而減產的陰霾，產況較去年提升，約達往年正常產量的7成，更因位居高海拔、日夜溫差大且日照充足等因素，口感爽脆、甜度更高，農民今年更嘗試製成果乾，擴大行銷面向。

仁愛鄉農會指出，高山甜柿是鄉內秋季重要經濟作物，品種栽種範圍涵蓋南豐、春陽、精英等海拔1000至1500公尺的村落為主，依果農喜好及技術種植次郎、富有、花御守等日系品種，每年10月起陸續成熟進入產季，產期則約1個月。

唯去年甜柿開花期因碰上梅雨攪局，造成嚴重減產，有果農甚至零收成，所幸今年產量一掃過去陰霾；胡姓柿農提到，每年5月甜柿陸續開花，但去年花期屢遭強降雨侵擾，開好的花被打落，倖存則因受損無法授粉，致沒果可收，產況慘烈。

還好今年的梅雨季較無致災性降雨，入夏後，台灣周邊雖屢生成颱風，但都沒侵台，也讓今年的甜杮產量較去年大幅增加，整體產況則約達往年正常產量的7成，更因氣候適宜、雨水少，外觀更加金黃誘人，口感、甜度等也有顯著提升。

仁愛農會表示，今年甜柿生長氣候條件佳，口感更加爽脆，甜度更是大大提升，平均都在12度以上，甚至能達18度；而為讓消費者吃得更安心，近年積極協助柿農改採友善無毒栽種，而近期除鮮果上市，更有果乾新產品，增添經濟價值。

胡姓柿農則說，友善無毒栽種下，難免會有賣相較不好，但品質不受影響的果實，但經去皮切片，不添加糖、防腐劑，以40度進行20小時低溫烘成天然果乾，保留水果的營養成分，消費者能在產期外能吃到柿乾解饞，同時也擴大產銷面向。

南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，口感爽脆、甜度高，產期約1個月。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，口感爽脆、甜度高，產期約1個月。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，今年還推出天然無毒柿乾，讓消費者在產期外也能吃到柿子。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，今年還推出天然無毒柿乾，讓消費者在產期外也能吃到柿子。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，今年還推出天然無毒柿乾，讓消費者在產期外也能吃到柿子。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，今年還推出天然無毒柿乾，讓消費者在產期外也能吃到柿子。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，今年還推出天然無毒柿乾，讓消費者在產期外也能吃到柿子。記者賴香珊／攝影
南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，今年還推出天然無毒柿乾，讓消費者在產期外也能吃到柿子。記者賴香珊／攝影

梅雨 農民

相關新聞

南投仁愛高山甜柿產季到 鮮果金黃上市更有新產品

南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，今年產況一掃去年因梅雨攪局而減產的陰霾，產況較去年提升，約達往年正常產量的7成，更因位居高海...

國慶連假收假返工 台中交大：國1大雅交流道車多

今天是國慶日連續假期的最後一天，不少民眾已準備返回工作地上班，根據台中市交通大隊勤指中心截至今天下午2時許的路況回報，市...

國慶連假今天收假 國道清水服務區再現人潮車流

今天是國慶連假最後一天，國道三號清水服務區今天再現人潮和車流，第一天連假人潮最多，業績達320萬元，遊客人數1萬8000...

總站夜市未複審先營運 中市府：勸不聽最高罰10萬

台中市北屯總站夜市雙十連假首日開幕，引爆人潮洶湧，但連日衍生車輛違停、交通壅塞、空氣及噪音汙染等問題，昨晚因用電過量發生...

鹿港鎮發敬老津貼 92歲阿公領得9500元

重陽節即將來臨，各公所陸續舉辦敬老活動發放敬老津貼，鹿港鎮近日針對年滿65歲以上長者，發放每人500元的重陽節禮金及長壽...

彰化阿公阿嬤逗陣卡拉OK總決賽 埔鹽鄉夫妻檔奪冠

彰化縣政府舉辦一系列重陽節活動，其中卡拉OK比賽長輩最熱衷，今天上午在鹿港鎮統一渡假村舉辦「赤子心、銀髮情-阿公阿嬷逗陣...

今天去台中總站夜市怕擠爆？ 中警繪製路線圖防塞

台中市北屯區敦富路、敦富一街的總站夜市前天開幕，因適逢國慶連假，造成附近交通堵塞，更有遊客形容是「台中提早跨年」、「車進...

台中樂器節連二天 在麗寶樂園渡假區熱鬧登場

「2020台中樂器節」昨天和今天在后里區麗寶樂園渡假區登場，昨晚開幕晚會，由在地樂團阿比百樂團、資深音樂人鈕大可樂團、視...

南投移工尬廚藝 南洋料理賽將選出廚王

為協助外籍移工融入台灣，也讓雇主了解移工的母國文化，南投縣政府將舉辦「移工南洋創意料理賽」，號召縣內移工大展廚藝呈現道地...

國慶連假最後一天哪裡去？借書看電影還可拿大獎

彰化縣文化局舉辦彰化樂活閱書海活動，除了民眾借書可集點，參加樂齡影展或樂齡手機e學堂活動也可集點，集點可參加抽獎，獎品有...

漫威路跑台中場萬人響應 蜘蛛人、美國隊長都來跑

台灣華特迪士尼主辦的「MARVEL RUN Taiwan漫威主題路跑」第一場今在台中市府廣場前開跑，市長盧秀燕等人為萬名...

台中總站夜市未經許可營業 經發局：4大問題待解決

台中市「總站夜市」前天開幕吸引大批人潮，但昨晚9時突然大停電，遊客在昏暗燈光下逛夜市，引起不滿。除了台電今發出聲明澄清停...

熱門新聞

台中新開幕夜市大跳電 台電：業者用「材料堆積場」申請

台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

高雄沒慶國慶？ 陳其邁：健走和駁二音樂會大家都喜歡

淡水違建隔93房出租 新北16天拆光再收56萬費用

生日快樂！ 國慶日苗栗迎來7個國慶寶寶

台中總站夜市今晚大停電 遊客摸黑繼續逛興致不減

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。