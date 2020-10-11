南投仁愛高山甜柿產季到 鮮果金黃上市更有新產品

南投縣仁愛鄉高山甜柿產季到，今年產況一掃去年因梅雨攪局而減產的陰霾，產況較去年提升，約達往年正常產量的7成，更因位居高海拔、日夜溫差大且日照充足等因素，口感爽脆、甜度更高，農民今年更嘗試製成果乾，擴大行銷面向。

仁愛鄉農會指出，高山甜柿是鄉內秋季重要經濟作物，品種栽種範圍涵蓋南豐、春陽、精英等海拔1000至1500公尺的村落為主，依果農喜好及技術種植次郎、富有、花御守等日系品種，每年10月起陸續成熟進入產季，產期則約1個月。

唯去年甜柿開花期因碰上梅雨攪局，造成嚴重減產，有果農甚至零收成，所幸今年產量一掃過去陰霾；胡姓柿農提到，每年5月甜柿陸續開花，但去年花期屢遭強降雨侵擾，開好的花被打落，倖存則因受損無法授粉，致沒果可收，產況慘烈。

還好今年的梅雨季較無致災性降雨，入夏後，台灣周邊雖屢生成颱風，但都沒侵台，也讓今年的甜杮產量較去年大幅增加，整體產況則約達往年正常產量的7成，更因氣候適宜、雨水少，外觀更加金黃誘人，口感、甜度等也有顯著提升。

仁愛農會表示，今年甜柿生長氣候條件佳，口感更加爽脆，甜度更是大大提升，平均都在12度以上，甚至能達18度；而為讓消費者吃得更安心，近年積極協助柿農改採友善無毒栽種，而近期除鮮果上市，更有果乾新產品，增添經濟價值。