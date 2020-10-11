國慶連假收假返工 台中交大：國1大雅交流道車多

今天是國慶日連續假期的最後一天，不少民眾已準備返回工作地上班，根據台中市交通大隊勤指中心截至今天下午2時許的路況回報，市區道路順暢好走，僅國道一號大雅交流道的北上匝道，因實施匝道儀控，有車多排隊的狀況，沒有嚴重堵車的情況，也呼籲用路人配合警方疏導，確保通行安全。

台中市交通大隊勤指中心表示，目前轄內國1號，3號，4號車流皆順暢，另外因高公局像前次中秋連假一樣，在國道一號豐原、大雅、台中、南屯等交流道北上匝道實施號誌儀控，目前僅大雅交流道的北上匝道有車多排隊狀況，但行駛車隊均能依序前進，其他台中市連接國道的各匝道的周邊車流都順暢，交通狀況正常。

台中市交通大隊勤指中心指出，另外有關省道及快速公路部分，目前台中市各主要道路台灣大道等路況都正常；台74線、台61線、63線等快速道路主線及各匝道目前車流皆正常。商圈部分，新光三越及大遠百等百貨公司及大賣場周邊道路，路況均順暢。

另外，台中火車站前、建國路、台中烏日高鐵站區、國光客運站、中港朝馬轉運站區交通狀況良好，都無塞車情形。