歌仔戲小劇團以小博大創作 聲樂教授觀後感動鞠躬致意

彰化縣傑出演藝團隊陳麗香歌仔戲團昨天和今天在員林演藝廳小劇場推出創團30年新編大戲「七壙先人外傳」，台中教育大學人文學院院長莊敏仁教授昨天看完此劇大為讚賞說，這齣戲不僅是傳統歌仔戲結合布袋戲精華，讓他覺得很不可思議的是居然在傳統戲曲中結合很多新手法，更讓他覺得自已有使命感要多介紹傳統戲曲，讓藝術表演再昇華。

「七壙先人外傳」今天下午2點30分在員林演藝廳還有一場演出，民眾可把握機會前往觀賞。

莊敏仁昨晚看完此劇後向團員鞠躬致意，致詞發表感言說，此劇不僅結合歌仔戲與布袋戲精華，還有戲內戲外巧妙安排，而他本身是聲樂教授，對於陳麗香劇團在音樂上及唱腔上的表現都讓他認為是水準之上，看到傳統戲曲這樣的呈現，讓他對傳統戲曲改觀，更讓他覺得自己很渺小，實在值得更多學習西洋劇場及音樂的學生來觀摩。

不過在地小劇團求生不易，陳麗香歌仔戲團團長施純權說，要保留傳統藝術、又要有創新，是條艱辛的路，從他接下父母的戲班後，就一直在思考如何讓劇團成長，不被時代洪流淹沒，但小劇團本來補助就少，要在有限資源下創新、走進精緻的劇場公演都非常不容易。

今年大膽結合歌仔戲與布袋戲、和時裝舞台劇呈現，可說是「以小搏大」，施純權說，對於小劇團而言壓力更大，他們其實可說是「三級跳」，「七壙先人外傳」由當家小旦歐慧君編劇，黃建銘老師導演，及知名音樂設計柯銘峰老師為製作團隊。

歐慧君說，要將歌仔戲與布袋戲兩個劇種牽在一起得有共通元素，後來找到彰化市在地七壙仙人墓的傳說成為創作發想，其中「這布袋戲班的功夫出名到連好兄弟都入迷」的點，讓他們開始思考很多心理層面的事，尤其是關於「演員對歌仔戲和戲班的情感與自覺」，便覺得把舞台放到戲班生活裡，是否可以讓觀眾看到更多他們想傳遞的心裡話。

施純權說，這齣劇講述的是戲班人生，也是他自己不斷問自己的問題，要繼續把這個傳統戲班做下去嗎?為什麼我還要繼續扛起這個戲班?就連今年大創新結合了現代舞台劇，也有原本支持傳統戲曲、支持他們的專家吐槽他說「你是不是在胡搞？」。