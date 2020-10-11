總站夜市未複審先營運 中市府：勸不聽最高罰10萬

台中市北屯總站夜市雙十連假首日開幕，引爆人潮洶湧，但連日衍生車輛違停、交通壅塞、空氣及噪音汙染等問題，昨晚因用電過量發生大停電，被質疑有公安疑慮。台中市政府經發局今指出，總站夜市申請營運複審中，未經核准就自行開幕，將蒐證並依自治條例勸導，若勸導無效，將開罰5到10萬元，市府要求業者加速改善完成。

經發局表示，總站夜市業者今年8月7日依台中市政府攤販集中區設置管理條例申請營運，但目前未核准通過，正進行複審階段，業者就在國慶連假首日先開幕，造成周遭道路大混亂。

經發局表示「明天將發出勸導通知」要求業者檢討汽機車分流、停車空間、環境維護、空氣汙染及噪音等問題改善措施，確實改善後再依規審查，如違法開張，可處5到10萬元罰款。

不過，藍綠議員指出，總站夜市在國慶連假連日來天天發生混亂狀況，松竹路沿線居民也叫苦連天，市府應加速、即時處理解決。