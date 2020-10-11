鹿港鎮發敬老津貼 92歲阿公領得9500元

重陽節即將來臨，各公所陸續舉辦敬老活動發放敬老津貼，鹿港鎮近日針對年滿65歲以上長者，發放每人500元的重陽節禮金及長壽麵線1份，頂番里92歲阿公黃慶明領取公所加上縣府發放的敬老禮金，共領得9500元，長輩領到禮金都笑呵呵。

彰化縣政府敬老禮金，一般戶65歲以上長者每人1000元，社會福利身分戶65到79歲長者每人3000元；80到89歲長者每人6000元；90歲以上長者每人9000元。

鹿港鎮公所發給65歲以上長者，每人500元禮金，鹿港診長許志宏表示，鹿港鎮今年共發送1萬3160人，表達敬老的心意，代表慎終追遠，飲水思源，禮輕情意重，希望長輩們富貴長命，讓家裡充滿喜氣。