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彰化阿公阿嬤逗陣卡拉OK總決賽 埔鹽鄉夫妻檔奪冠
彰化縣政府舉辦一系列重陽節活動，其中卡拉OK比賽長輩最熱衷，今天上午在鹿港鎮統一渡假村舉辦「赤子心、銀髮情-阿公阿嬷逗陣來卡拉OK比賽」總決賽，有夫妻檔、祖孫檔等多種組合，總獎金將近5萬9000元。
彰化縣志願服務協會從9月中旬開始連續舉辦8場各分區競賽，選出各鄉鎮的第一名，今天能參加總決賽都是各鄉鎮市的佼佼者。
彰化縣長王惠美說，縣府希望建構一個「幸福宜居、健康長壽」的縣，去年100歲以上的人瑞有147人，今年則有209人，希望長輩除了長壽以外還要健康，透過唱歌讓長輩可以充實生活，目前也在各鄉鎮市盤點不老健身房、設立關懷據點等，讓長輩在社區能快樂且健康的生活。
田尾參賽者洪素精、侯湘蓁祖孫檔入選決賽，洪素精表示，孫女現在讀幼稚園很喜歡唱歌，有一次在遊覽車上有聽過孫女唱「我們的月亮」，覺得她可以唱男調，與孫女一起合唱參賽，平常社區有歌唱班，孫女雖還不識字，但她自己背歌詞，聽久就會背起來，透過歌唱比賽增進祖孫的感情。
總決賽比賽結果出爐，由埔鹽鄉周國龍、莊淑灣夫妻以「等待幸福」取得冠軍，二水鄉許阿端、張秀鈴以「純情美夢」取得亞軍，員林市周培民、黃翎珈夫妻以「真愛無價」取得季軍，埔心鄉張榮昌、黃淑蘭以「鬥陣」取得殿軍。
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