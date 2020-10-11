彰化阿公阿嬤逗陣卡拉OK總決賽 埔鹽鄉夫妻檔奪冠

彰化縣政府舉辦一系列重陽節活動，其中卡拉OK比賽長輩最熱衷，今天上午在鹿港鎮統一渡假村舉辦「赤子心、銀髮情-阿公阿嬷逗陣來卡拉OK比賽」總決賽，有夫妻檔、祖孫檔等多種組合，總獎金將近5萬9000元。

彰化縣志願服務協會從9月中旬開始連續舉辦8場各分區競賽，選出各鄉鎮的第一名，今天能參加總決賽都是各鄉鎮市的佼佼者。

彰化縣長王惠美說，縣府希望建構一個「幸福宜居、健康長壽」的縣，去年100歲以上的人瑞有147人，今年則有209人，希望長輩除了長壽以外還要健康，透過唱歌讓長輩可以充實生活，目前也在各鄉鎮市盤點不老健身房、設立關懷據點等，讓長輩在社區能快樂且健康的生活。

田尾參賽者洪素精、侯湘蓁祖孫檔入選決賽，洪素精表示，孫女現在讀幼稚園很喜歡唱歌，有一次在遊覽車上有聽過孫女唱「我們的月亮」，覺得她可以唱男調，與孫女一起合唱參賽，平常社區有歌唱班，孫女雖還不識字，但她自己背歌詞，聽久就會背起來，透過歌唱比賽增進祖孫的感情。