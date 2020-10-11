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台南國慶焰火秀完大塞車 網友論戰「到底該不該有捷運」

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今天去台中總站夜市怕擠爆？ 中警繪製路線圖防塞

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市北屯區總站夜市甫開幕就湧入大量人潮，造成交通堵塞，台中市第五警分局繪製行車路線圖，提供今天欲前往夜市的遊客使用。圖／第五警分局提供
台中市北屯區總站夜市甫開幕就湧入大量人潮，造成交通堵塞，台中市第五警分局繪製行車路線圖，提供今天欲前往夜市的遊客使用。圖／第五警分局提供

台中市北屯區敦富路、敦富一街的總站夜市前天開幕，因適逢國慶連假，造成附近交通堵塞，更有遊客形容是「台中提早跨年」、「車進不去、人出不來」，昨天夜市也因向台電聲請用電的名實不符，造成跳電，引發爭議，台中市第五警分局表示，已安排30名警力在夜市周邊進行交通管制、疏導，而敦富路、松竹路口，管制汽機車通行，籲請遊客配合。

台中市第五警分局松安所長張勝記說，今天下午4時30分就會展開勤務，配置30名人力在場進行交通疏導，除了由分局交通組有規畫疏導路線之外，松竹路往敦富路方向的是「禁止汽機車通行」，只能放行行人通行，一直管制到明天零時為止，交通疏導人力會視狀況向分局請求支援調派，呼籲遊客前往夜市時，配合警方疏導，確保通行順暢。

台中市第五警分局交通組表示，已繪製交通路線指引圖，今天欲前往總站夜市的遊客，可參考下列路線。

1、松竹路往市區方向車流，提早由敦富東街右轉進入或直行至南興路右轉進入接南興北一路。

2、松竹路往台74方向車流，提早於南興路右轉(或南興園路右轉)，再左轉軍福19路後接敦富路進入。

3、散場車流往郊區方向可由南興北二路接旱溪西路離場，往市區可由南興北一路往南興路接松竹路離場。

4、另敦富東街雙邊均劃設紅線，禁止臨時停車，請勿違規停車避免受罰。

5、夜市周邊汽車停車空間有限，可停放於軍福19路廣兼停7停車場再步行至夜市。

夜市 台中市 國慶

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