中市今年勞資爭議2784件 13區公所當據點加強在地協調

台中市政府勞工局推動勞資爭議「在地調解」機制，市府受理民眾申請後，指派調解人到申請人指定的區公所調解。全市目前已成立和平、東勢、大甲、沙鹿、太平、烏日、大里、北屯、南屯、龍井、潭子、北區等12區，10月再增西屯區公所據點。

西屯區公所舉辦「勞資爭議在地調解據點」10月成立，勞工局長吳威志説，截至今年9月底，全市受理勞資爭議調解案共2874件，其中西屯區發生的勞資調解案共520件，市府決議新增西屯區公所作為在地調解據點。

勞工局指出，經統計，民眾選擇至區公所調解占總案件3成；另市府也推出勞工法令諮詢服務台、免費勞動法令諮詢、專業調解人勞資爭議調解諮詢櫃台，及弱勢勞工代理人律師陪同調解等，維護勞資權益。