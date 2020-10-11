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國慶連假最後一天哪裡去？借書看電影還可拿大獎

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣文化局舉辦彰化樂活閱書海活動，除了民眾借書可集點，參加樂齡影展或樂齡手機e學堂活動也可集點，集點可參加抽獎，獎品有電視、平板電腦、掃地機等，民眾可前往觀賞集點拿大獎。圖／文化局提供
彰化縣文化局舉辦彰化樂活閱書海活動，除了民眾借書可集點，參加樂齡影展或樂齡手機e學堂活動也可集點，集點可參加抽獎，獎品有電視、平板電腦、掃地機等，民眾可前往觀賞集點拿大獎。圖／文化局提供

彰化縣文化局舉辦彰化樂活閱書海活動，除了民眾借書可集點，參加樂齡影展或樂齡手機e學堂活動也可集點，集點可參加抽獎，獎品有電視、平板電腦、掃地機等，今天上午在文化局演講廳樂齡影展放映「是家人就不要住在一起」，14日下午還有「頑童老爸翹家去」，民眾可前往觀賞集點拿大獎。

彰化樂活閱書海活動借書及參加活動在集點卡集滿6點，即可參與一次抽獎，將於12月4日下午於彰化縣文化局舉辦直播抽獎，得獎名單公告於文化局網站。

今天上午10點在文化局演講廳的樂齡影展放映「是家人就不要住在一起」，講述受夠「被啃老」的老夫婦，妙招出盡只為將兒子掃地出門的故事，故事是44歲的唐吉被妻子拋下後一蹶不振，決定帶著女兒回老家投靠雙親，唐吉爸媽一開始很歡迎兒子和孫女，但當他們漸漸發現唐吉父女居然想長住，於是決心把孫子孫女趕出家門學獨立，絕不心慈手軟、當斷則斷。

文化局

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