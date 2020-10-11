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中市284家資源回收場37家不符消安 10月底前完成改善

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局與消防局聯合稽查輔導資源回收場，37家不合格，10月底前完成改善。圖/環保局提供
台中市環保局與消防局聯合稽查輔導資源回收場，37家不合格，10月底前完成改善。圖/環保局提供

近年全國資源回收場火災意外頻傳，台中市政府環保局與消防局去年組「環消聯防師」輔導轄內284家回收處理業者，到今年9月底，查獲37家資收業者不符消防規定，包括未設置滅火器、滅火器使用期限過期及室內消防栓故障等，形同拆掉社區未爆彈。

環保局指出，查獲37家資收業者不符消防規定，包括未設置滅火器、滅火器使用期限過期及室內消防栓故障等，目前33家已改善、1家歇業，3家限10月底前完成改善，市府將持續稽查輔導。

環保局表示，依內政部消防署分析資收場起火原因，室外空地遺留火種（包括微小火源、菸蒂等）占47.6%、電氣因素占21.4%。

回收處理業者應做好電器用品管理，防範可能引起火警的微小火源，包括場區內嚴禁煙火、勿抽菸或焚燒廢棄物、收取回收物檢查有無遺留火種（如煙蒂、蚊香及線香等）、汰換老舊電路管線、電器產品不使用時拔除電源、手機或電池勿長時間充電等。

環保局說明，為強化回收處理業者的防火意識，市府日前舉辦台中市應回收廢棄物回收處理業消防安全宣導說明會，邀請消防局東山分隊宣導教官擔任講師，並提醒各資收場及處理廠依規設置消防設備、定期舉行消防演練，避免火災發生。

環保局指出，資收場多存放易燃性廢棄物，一旦發生火災，很難短時間撲滅，恐造成嚴重的財產損失、生命威脅、空氣汙染。業者平時多留心，定期參與消防安全講習及演練，作好消防安全自主管理，有效降低火警發生。

廢棄物 火災

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