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台中新開幕夜市大跳電 台電：業者用「材料堆積場」申請

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市「總站夜市」前天開幕吸引大批人潮。圖／本報系資料照片
台中市「總站夜市」前天開幕吸引大批人潮。圖／本報系資料照片

台中市「總站夜市」前天開幕吸引大批人潮，但晚間9時突然大停電，遊客在昏暗燈光下逛夜市，引起不滿。台電今發出聲明澄清指出，該夜市原向台電申請用途是「材料堆積場」，並非夜市，跳電原因則是因為實際用電量大幅超過原申請之用電量，造成其專用變壓器的保護開關熔絲熔斷而停電。

台電特別強調，當時台電線路供電完全正常，原因出於夜市自己，絕非部分媒體報導之因台電外線跳電引起。

台電說，晚間9時15分接獲停電通報後，立即派員前往夜市現場檢修，並於10時15分復電。同時，台電人員亦於現場檢修完畢後，要求夜市務必先配合減量用電，避免再次跳脫停電。

台電也立即要求業者依「實際用途名目」及「用電量」辦理用途變更及增加用電，以確保用電安全。

總站夜市已在臉書粉專貼出「更正說明」表示：「今日發生之跳電事宜 經線路檢查後，確認為夜市變壓器問題，造成總站夜市大停電，非常感謝台電人員迅速趕往現場，大力協助搶修 順利解決問題，非常抱歉造成所有攤販及民眾的不便，也謝謝大家的耐心等候，台電的所有人員辛苦了！」

台中市北屯區敦富路、敦富一街口總站夜市，位於台中捷運綠線總站旁，搶在台中捷運即將在年底通車前開通，號稱占地2000坪、規劃300攤，還設有5星級友善廁所，挑戰全台最乾淨的夜市，逢周三、五、六、日營運。

總站夜市因為是新夜市，加上訴求乾淨、網紅設施，加上多元美食，開幕首2日吸引大批遊客前往逛街，也造成周邊道路塞滿人車，被當地住戶罵到翻，怒批「台中提早跨年」。

夜市 台電

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