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高美濕地木棧道21到29日封閉維護 24、25假日開放
知名的台中高美濕地木棧道是欣賞夕陽景點，將在10月21日至29日全線封閉展開例行維護，包括護木漆塗裝等簡易工程，其中10月24、25日假日將暫停施工，開放遊客進入參觀，讓遊客可近距離觀賞生態。
台中市農業局表示，高美濕地已在101年6月22日依野生動物保育法公告實施分區管制，農業局於高美解說半島前濕地施設一座長度691公尺棲地木棧道，讓遊客進入永續利用區進行親水活動，每年吸引許多民眾前往體驗生態樂趣。
農業局說，由於木棧道常年浸泡海水，為保護民眾安全，農業局每年辦理木棧道護木漆施作工程，木棧道封閉期間，現場將設立警戒管制設施，由巡護人員進行勸導，提醒民眾勿擅闖，若違反管制規定，可依野生動物保育法處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
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