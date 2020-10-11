高美濕地木棧道21到29日封閉維護 24、25假日開放

知名的台中高美濕地木棧道是欣賞夕陽景點，將在10月21日至29日全線封閉展開例行維護，包括護木漆塗裝等簡易工程，其中10月24、25日假日將暫停施工，開放遊客進入參觀，讓遊客可近距離觀賞生態。

台中市農業局表示，高美濕地已在101年6月22日依野生動物保育法公告實施分區管制，農業局於高美解說半島前濕地施設一座長度691公尺棲地木棧道，讓遊客進入永續利用區進行親水活動，每年吸引許多民眾前往體驗生態樂趣。