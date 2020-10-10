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台中總站夜市今晚大停電 遊客摸黑繼續逛興致不減
台中市「總站夜市」搶在雙十國慶連假首日昨天開幕吸引人潮，猶如跨年，造成周邊交通壅塞被罵到翻，今天第二天繼續營業，在晚間9時大停電，截至晚間近11時，夜市尚未復電，遊客在昏暗燈光下逛夜市，有的遊客拿出手機打光，還有遊客看到這麼多人逛街，誤以為是「夜市特色」，經攤商提醒才知道是「停電」，攤商也說，營業沒受影響。
台電台中區處說明，總站夜市因實際用電量超過申請用電量，造成夜市專用變壓器保護開關熔絲熔斷，造成停電。台電已派員前往夜市現場檢修復電，並要求夜市先配合減量避免再次跳脫停電，後續並將配合實際需要用電量辦理設備更換，以確保用電安全。
台中市北屯區敦富路、敦富一街口「總站夜市」，位於台中捷運綠線總站旁，搶在台中捷運即將在年底通車前開通，號稱占地2000坪、規劃300攤，還設有5星級友善廁所，挑戰全台最乾淨的夜市，逢周三、五、六、日營運。
總站夜市因為是新夜市，加上訴求乾淨、網紅設施，加上多元美食，昨晚首日吸引大批遊客前往逛街，也造成周邊道路塞滿人車，被當地住戶罵到翻，怒批「台中提早跨年」。
經發局證實，總站夜市業者八月底向經發申請營業許可，還有交通維護、行人道退縮等尚待提改善計畫；依據台中市攤販集中區設置管理自治條例，未經許可而於商業區、公共設施保留地及非都市土地建地設置攤販集中區者，依法可處地主、使用人或管理人5萬元以上、10萬元以下罰鍰，並命其立即停業；經發局昨天已派員到場稽查搜證，預計12日將開出首張勸導公告。
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